Frodeno gewinnt Ironman auf Hawaii - Drei Deutsche vorn

Das 3:0 gegen Tschechien begeistert nicht nur die deutschen Fans. Auch die Nationalspieler demonstrieren in Hamburg große Lust am Fußball. Ein Torjäger hat im Nationaltrikot wieder einen Lauf. mehr...

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Titelverteidiger Deutschland offenbart auf dem Weg zur WM 2018 kaum Schwächen. Zweimal Thomas Müller und Toni Kroos schießen einen noch zu niedrig ausgefallenen Sieg heraus. Am Dienstag sollen gegen Nordirland drei weitere Punkte folgen. mehr...

Mit einem Pflichtsieg gegen Außenseiter Malta in der WM-Qualifikation sammelt Englands Interimscoach Gareth Southgate erste Pluspunkte. Robert Lewandowski trifft auch im Nationaltrikot, Christoph Daum darf endlich jubeln. Und auch die deutschen Konkurrenten punkten. mehr...

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im WM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien in Hamburg mit zehn Siegern vom Auftaktspiel in Norwegen an. mehr...