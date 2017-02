Friseur/in

gn Nordhorn. Nur Waschen, Schneiden, Legen war gestern. Das Friseurhandwerk hat sich gewaltig geändert. Haare werden zwar nach wie vor gewaschen, geschnitten, gefärbt und frisiert. Ein moderner Coiffeur muss aber den Kunden viel mehr bieten. Styling, Kosmetik, neueste Trends und Techniken sowie kompetente Beratung zur Haute Coiffure stehen heute im Mittelpunkt.

Kimberly Martins-Goncalves ist eine von zwei Auszubildenden, die beim Nordhorner Friseurmeister Hopmann seit Herbst letzten Jahres in die Lehre gehen. Sie will Friseurin werden „weil man kreativ sein kann. Ja man muss es sogar“, betont die 18-Jährige „weil man den Kunden auch Frisuren vorschlagen soll.“ Haar schneiden macht ihr Spaß. Die meisten Freundinnen fänden ihre Berufswahl gut und meinten „dann kannst Du auch mal mir die Haare schneiden.“

Der andere Auszubildende bei Hopmann ist Abdulkader Alshafei. Als Mann in einer klassischen Frauendomäne hierzulande war der 23-Jährige Syrer lange Zeit der einzige männliche Auszubildende in seiner Berufsschulklasse. Dabei hatte er schon fünf Jahre lang in seiner Heimat als Friseur gearbeitet, aber ohne Ausbildung und Abschluss.

Außerdem hat er immer nur Haare und Bärte von Männern geschnitten, niemals einer Frau die Frisur in Form gebracht. „In Syrien ist es üblich, dass Männer von Männern und Frauen von Frauen frisiert werden“, erklärt er. Trotzdem hat er keine Berührungsangst vor weiblichen Kunden: „Das sind ja auch nur Haare“, sagt er in gut verständlichem Deutsch. Beide Auszubildende sind nach wie vor begeistert von ihrem Beruf. Ein Bürojob sei nichts für sie, sagt Kimberly und fügt hinzu „statt den ganzen Tag sitzen und tippen, rede ich lieber mit Kunden, höre ihnen zu und berate sie.“

Drei Jahre dauert die duale Ausbildung. Ein- bis zweimal die Woche gibt es Theorie in der Berufsschule, ansonsten Praxis im Betrieb. Im ersten Lehrjahr arbeiten Lehrlinge den Friseuren zu und exerzieren das gesamte Spektrum des Berufs. Dabei sind sie mit Farben beschäftigt, lernen Kundenempfang und -beratung, üben Frisuren, Techniken und Formen an Modellen und Übungsköpfen. „Längere Frisuren eher schwieriger zu schneiden“, erklärt Ausbilder und Friseurmeister Josef Hopmann.

Bewerber sollten einen hervorragenden Hauptschulabschluss haben. Wichtig sind gute Noten in den Fächern Mathematik, Kunst, Chemie sowie in Arbeits- und Sozialverhalten. In der Berufsschule Nordhorn erhielten die beiden Lehrlinge bereits wichtige Informationen zu Haaraufbau, -struktur, Haarausfall und wie sich ein Haar vollsaugt, wenn es nass wird. Zudem bekommen Friseur-Auszubildende vermittelt, wie sie Kundengespräche, persönliche und telefonische, höflich abwickeln.

Kimberly und Abdulkader helfen sich gegenseitig: Während er viel Erfahrung im Bartschnitt hat, bringt sie ihm bei, wie Damenfrisuren in Form gebracht werden. „Wir haben eine stetig steigende Anfrage nach Bart-Korrekturen“, sagt Josef Hopmann und ergänzt „da passt das gut“.

