Friesenheim wird zum Angstgegner der HSG

Nordhorn-Lingen verlor am Sonnabend mit 26:33 (15:13) bei der TSG Friesenheim. Damit gingen die letzten fünf Duelle mit den „Eulen“ allesamt verloren.

gn Friesenheim. Die TSG Friesenheim entwickelt sich für die HSG Nordhorn-Lingen mehr und mehr zum Angstgegner. Mit 26:33 (15:13) verlor der Grafschafter Handball-Zweitligist gegen die „Eulen“ das fünfte Spiel in Folge. Vor 1418 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle wahrten die Gastgeber damit ihre Chancen auf den Aufstieg in die 1. Liga.

Die HSG lieferte eine überzeugende erste Halbzeit ab und durfte auf das Ende der Negativserie hoffen, als sie den 15:13-Pausenstand nach dem Wechsel auf 16:13 (31.) erhöhte. Doch danach bahnte sich die Wende an; die Gastgeber ließen einen 6:1-Lauf folgen und gingen mit 19:17 (38.) in Führung. Die HSG hielt jedoch weiter dagegen, war nach einem 20:23-Rückstand (43.) bei 22:23 (46.) wieder dran. Doch mit einem weiteren 6:1-Zwischenspurt zog Friesenheim auf 30:23 (54.) davon – die Entscheidung.

Bei den Gastgebern waren Patrick Weber (6) und Gunnar Dietrich die erfolgreichsten Torschützen. Bei der HSG erzielten Nicky Verjans (8) und Patrick Miedema (6) die meisten Treffer.