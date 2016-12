„Friedenslicht“ kommt auch nach Nordhorn

Das „Friedenslicht“ wird am 18. Dezember auch in der Grafschaft verteilt. Die Pfadfinderschaft St. Georg im Bistum Osnabrück holt das Licht aus Wien.

gn Osnabrück. Auch in diesem Jahr veranstaltet die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) im Bistum Osnabrück wieder die „Aktion Friedenslicht“. Fünf Pfadfinder aus dem Bistum holen das Licht am Samstag, 10. Dezember, bei einer Feier in Wien ab. Dorthin wurde zuvor das in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündete Licht mit einem Flugzeug gebracht. Es wird als Symbol des Friedens weitergereicht und verteilt.

Die Aussendungsfeier für das Bistum Osnabrück ist am kommenden Sonntag, 11. Dezember, um 15 Uhr in der St. Bonifatius-Kirche in Lingen. Außer in Lingen wird das Friedenslicht noch an folgenden Orten verteilt: Georgsmarienhütte-Oesede, Papenburg, Wallenhorst, Georgsmarienhütte, Neuenkirchen, Haselünne, Wallenhorst-Rulle und Nordhorn (Kloster Frenswegen, 18. Dezember, 17 Uhr). Wer das Friedenslicht mit nach Hause nehmen oder Nachbarn mitbringen möchte, sollte einen entsprechenden Schutz („Windlicht“) mitbringen.