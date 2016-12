Friedensgebet für Berlin und Aleppo

Zu einem Klagegebet für Aleppo und Berlin versammelten sich am Dienstagabend rund 800 Besucher in und an der Alten Kirche in Nordhorn. Veranstalter war die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nordhorn.

Nordhorn. „Eigentlich wollten wir heute zum Klagegebet für die Opfer von Krieg und Terror in der syrischen Stadt Aleppo aufrufen. Doch die schrecklichen Ereignisse des gestrigen Tages haben das Thema weiter gefasst“, stellte die reformierte Pastorin coll. Aleen Toplak zu Beginn der Gedenkveranstaltung in der Alten Kirche am Markt fest.

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nordhorn (ACK) als gemeinsames Dach aller reformierten, altreformierten, lutherischen, katholischen Kirchengemeinden und der Baptistengemeinde hatte zu der Veranstaltung eingeladen, mit der ein Zeichen des Protestes und der Hoffnung auf Frieden gesetzt werden sollte.

Lag es an der Betroffenheit über den Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt und an den beinahe zeitgleichen Anschlägen in Zürich und Ankara, dass so viele Menschen zu diesem Klagegebet kamen? Mehr als 800 Teilnehmer verzeichneten die Veranstalter in der restlos gefüllten Kirche.

„Wir wissen, dass wir den Krieg so nicht beenden können. Wir haben auch keine Lösungen parat. Aber wir wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass das Töten aufhört und die Menschen zu friedlichen Lösungen zurückfinden“, hieß es im Gebet.

Ungewohnt für viele Kirchenbesucher: Große Teile des Klagegottesdienstes wurden ins Arabische übersetzt, denn unter den Besuchern war auch eine große Zahl von Flüchtlingen und Migranten aus Syrien und anderen arabischen Ländern. Sie alle vereinte die Sehnsucht, das Töten in Syrien und anderswo endlich zu beenden und ein Miteinander ohne Gewalt zu suchen.

„Wir wollen keine Eltern mehr, die ihre Kinder verlieren. Und keine Kinder mehr ohne Eltern“, so die Botschaft der katholischen, reformierten und lutherischen Geistlichen, die gemeinsam das Klagegebet zelebrierten. Bewusst wurde dabei auf konfessionstypische Gottesdienstrituale verzichtet, um gemeinsam beten und schweigend der Opfer von Krieg und Terror gedenken zu können.

Leuchtende Zeichen der Hoffnung beendeten dieses Klagegebet: Die katholischen und evangelischen Pfadfinder hatten auch zu diesem Gottesdienst das Friedenslicht aus Bethlehem mit in die Kirche gebracht. Es wurde am Ausgang an alle Teilnehmer verteilt. Die stellten ihre Friedenslichter zu einem symbolischen Lichtermeer der Hoffnung auf Frieden auf der Freifläche vor der Alten Kirche auf. Beinahe symbolisch dabei blies den Teilnehmern ein eisiger Wind entgegen, der das Entfachen der Lichter erschwerte und viele Lichter immer wieder ausblies. Dennoch leuchtete am Schluss der Veranstaltung ein vielhundertfaches Friedenslicht rund um die Alte Kirche.