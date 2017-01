Eine freudige Überraschung erlebte Michael Dircks, als er am Neujahrsmorgen nach seiner Schafherde auf der Weide schaute: Über die Silvesternacht hatten zwei der 40 tragenden Muttertiere zwei Lämmer zur Welt gebracht.

Eines der am 1. Januar 2017 geborenen Lämmchen hält die kleine Bente Dircks auf dem Arm. Foto: Kersten

Freudige Überraschung am Neujahrsmorgen

tk Nordhorn. Mit diesem frühen Termin hätte selbst der erfahrene Schaf- und Pferdzüchter vom Gründlandweg nicht gerechnet: „Das ist schon ein sehr früher Zeitpunkt“, sagte der erstaunte 39-jährige Nordhorner, „normalerweise kommen die ersten Lämmer mindestens vier Wochen später.“

Tatsächlich beginnt die Lammzeit Mitte, Ende Februar und dauert bis Mitte April. Die Tragezeit bei den Milch-, Fleisch-, Woll- und Felllieferanten beträgt rund fünf Monate, das Geburtsgewicht der Lämmer liegt in der Regel bei 4 bis 6,5 Kilogramm. Der frühzeitige Nachwuchs bei Züchter Dircks hat sich bei den sogenannten Mixschafen, die der 39-Jährige neben seinen reinrassigen Herdbuchtieren hält, eingestellt. Diese Wolltiere sind eine Kreuzung aus dem sehr anpassungs- und widerstandsfähigen Ostfriesischen Milchschaf und dem Texelschaf oder Texelaar, die in den Niederlanden am häufigsten gehaltene Schafsrasse, und liefern mit ihrem Nachwuchs der „Osterlämmer“ zumeist Schlachttiere.

Neben den Mixschafen züchtet Michael Dircks mit seinen insgesamt zwei Böcken auch die Ostfriesischen Milchschafe separat als Herdbuchtiere, wobei der Nachwuchs für den Export wie zum Beispiel nach Israel bestimmt ist.