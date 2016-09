Die Kita „Kleiner Seestern“ in Veldhausen ist erweitert und umgebaut worden. Die Arbeiten sind nun beendet und die „neue Kita“ wurde eröffnet und ihrer Bestimmung übergeben.

Freude in Veldhausen über erneuerte Kita

Veldhausen. „In unserem Kita-Kindergarten, da ist viel los“, sangen die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Kleiner Seestern“ in Veldhausen und ließen musikalisch und in Bildern die Bauphase noch einmal Revue passieren, bevor die Leiterin der Einrichtung, Heike Bäseman, zusammen mit Landrat Friedrich Kethorn, Stadtdirektor Günter Oldekamp, Hermann Züwerink und Architekt Johannes Hensen am Freitag das Gebäude offiziell freigaben.

In vier Monaten Bauzeit wurde die Kindertagesstätte zum Teil umgestaltet und um einen Anbau erweitert. „Das Haus kann sich sehen lassen“, freute sich Hermann Züwerink als Kuratoriums-Vorsitzender der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Veldhausen, dem Träger der Einrichtung. Besonders hob er die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt Neuenhaus hervor. Pastor Jan Hagmann dankte allen am Bau Beteiligten, vor allem den Mitarbeitern des Bauplanungsbüros Johannes Hensen aus Osterwald, die mit Blick auf den engen Kosten- und Zeitrahmen hervorragende Arbeit geleistet und die Einrichtung zukunftsfähig gemacht hätten. Den Mitarbeiterinnen der Kita wünschte er viel Freude bei der Arbeit mit den Kindern, die eine wunderbare Gabe Gottes seien.

Architekt Johannes Hensen dankte der Stadt Neuenhaus und der Kirchengemeinde für das seinem Team entgegengebrachte Vertrauen und dem Kindergarten-Team für die konstruktive Zusammenarbeit: „Man fühlt sich wohl in den neuen Räumen. Das Team um Heike Bäsemann hat sich mit vielen Ideen hervorragend in die Planung und Durchführung des Projekts eingebracht.“

Stadtdirektor Günter Oldekamp meinte: „Das Werk ist gelungen.“ Der „Kleine Seestern“ („Klein, aber oho“) zeichne sich durch Überschaubarkeit aus, wo sich Kinder optimal entwickeln könnten. Hier herrschten jetzt professionelle Arbeitsbedingungen.

Landrat Friedrich Kethorn führte aus, die frühkindliche Bildung habe heute einen ganz anderen Stellenwert als noch vor etwa 40 Jahren, von dem die Kinder sehr stark profitierten. Es sei wichtig, dass sich die Kirchen in dieser Arbeit engagierten. Der Landkreis unterstütze Baumaßnahmen gerade im Kita-Bereich gern. Dem Leitungsteam wünschte er Einfühlungsvermögen, Geduld, Mut, Freude, alles Gute und Gottes Segen.

CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzender und Landtagsabgeordneter Reinhold Hilbers merkte an, er habe sich zusammen mit seinem SPD-Kollegen Gerd Will gerne für die finanzielle Förderung des Projekts eingesetzt. Es sei positiv, wenn in die Zukunft investiert würde. Es müsse alles dafür getan werden, ein familienfreundlicher Landkreis zu bleiben.

Gerd Will hob die gute Arbeit des Leitungsteams des „Kleinen Seestern“ hervor und stellte fest: „Der Bau ist das Eine, aber entscheidend ist die Pädagogik.“ Die verantwortlichen Politiker stünden aber noch vor einer weiteren Aufgabe: „Wir müssen die Elternbeiträge attraktiver machen, damit noch mehr Kinder profitieren können. Wir müssen die Hürden weiter absenken,“ so Will.