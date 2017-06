French Open: Grönefeld im Doppel raus

gn Paris. Anna-Lena Grönefeld und Doppelpartnerin Kveta Peschke sind beim Grand-Slam-Tennisturnier von Paris überraschend schon zum Auftakt ausgeschieden, die 31 Jahre alte Nordhornerin hat aber zumindest in der Mixed-Konkurrenz an der Seite von Robert Farah weiter die Chance auf ihren dritten Grand-Slam-Titel: Das deutsch-kolumbianische Duo setzte sich am Donnerstag am späten Nachmittag mit 6:1, 7:6 gegen die US-Amerikaner Christina McHale und Brian Baker durch. Beim Stand von 6:5 im zweiten Satz vergaben Grönefeld/Farah einen Matchball, anschließend mussten sie im Tiebreak einen 3:5-Rückstand aufholen. Dann aber gelangen den Beiden vier Punkte in Folge. Zuvor war Grönefeld im Frauen-Doppel zusammen mit der Tschechin Peschke in der ersten Runde ausgeschieden. Das langjährige Duo, das vor knapp einem Monat in Prag noch ein WTA-Turnier gewonnen hatte und in Roland Garros an Nummer elf gesetzt war, unterlag den beiden ungesetzten Französinnen Myrtille Georges und Chloe Paquet in einem spannenden Duell nach knapp zwei Stunden Spielzeit mit 6:1, 5:7 und 4:6.

