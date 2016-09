Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Am Wochenende wird zum vierten Mal die Messe „Arbeitswelten“ in der alten Weberei in Nordhorn veranstaltet. Die Messe hat zum Ziel, die Transparenz auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Die Veranstalter betonen, dass es sich hierbei nicht um eine reine Job-Börse handelt, sondern die Messe ein Forum zur Förderung der Kommunikation zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber ist. Für Berufseinsteiger- und Umsteiger oder Arbeitssuchende gibt es fach- und branchenübergreifende Angebote. Am Donnerstag und Freitag ist die Messe nur für Schüler und Schulen geöffnet. Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr können alle Interessierten die Messe besuchen. Am Sonntag werden dazu vier kostenlose Fachvorträge angeboten. Von 11.30 bis 12 Uhr referiert Monika Meyering über das Thema „So zufrieden - Altenpflegeausbildung mit Qualität“. Hendrik Ahuis hält im Anschluss von 12 bis 13 Uhr einen Vortrag über ein Duales Studium am Campus Lingen. Ausbildungen im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege sind Thema des Vortrags von Alfred Kramer, der von 14 bis 15 Uhr referiert. Der letzte Fachvortrag von Referentin Heike Ahuis beschäftigt sich von 15 bis 16 Uhr mit der Ausbildungspraxis und den Freiwilligendiensten der Lebenshilfe Nordhorn. Weitere Informationen zu den Ausstellern gibt es hier.

Partyspaß, Livemusik und ein buntes Programm verspricht das Stadtfest Rheine vom 9. bis 11. September. In der gesamten Innenstadt werden sieben Bühnen aufgebaut und unterschiedlichste Bands auftreten. Am Freitag um 20 Uhr heizen zum Beispiel „The Funkeys“ auf dem Borneplatz ein. Das Highlight am Sonnabend ist das Konzert der Band „Luxuslärm“ um 22.30 Uhr. Über das gesamte Wochenende werden zahlreiche Bands und Künstler auftreten. Am Sonnabend können sich Besucher auf das Feuerwerk freuen und am Sonntag wird erneut „Die beschwingte Kaffeetafel“ ausgerichtet. Ein Bastelzirkus, Tanzaufführungen und mehr bieten auch den kleinen Gäste ein interessantes Programm. Zahlreiche kulinarische Stände in der Innenstadt laden zum Verweilen ein. Ein ausführliches Programm zum Stadtfest in Rheine gibt es hier.

Eine Zeitreise ins 12. Jahrhundert verspricht der „Historische Korn- und Hansemarkt“ vom 9. bis 11. September in Haselünne. In diesem Jahr steht der Markt unter dem Thema „Handel am Breitenstein“. Eine bunte Vielfalt an unterschiedlichsten Warenhändlern bietet in der Innenstadt Gewürze, Tuchwaren und mehr feil. Gaukler, Bänkelsänger, Krämer, Bauersleute und fahrendes Volk versetzen die Besucher in die alte Hansezeit zurück und beleben den Markt. An der Klostermauer wird das ärmliche Leben der Bauern und Ackerbürger dargestellt. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 200 Ständen. Viele Attraktionen für Groß und Klein runden den Korn- und Hansemarkt ab. Der Eintritt beträgt am Freitag 3 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Jugendliche ab 12 Jahren. Am Sonnabend und Sonntag müssen Erwachsene 7 Euro bezahlen, während der Eintritt für Jugendliche 3 Euro beträgt. Kinder unter 12 Jahren genießen an allen Tagen freien Eintritt. Weitere Informationen zum „Historischen Korn- und Hansemarkt“ gibt es hier.

Am 10. und 11. September wird in Emlichheim das Herbstfest ausgerichtet. Zahlreiche Aussteller bieten am Sonnabend und am Sonntag in Emlichheim ihre Waren an. Die örtlichen Geschäfte und Vereine begrüßen die Besucher herzlich an ihren Ständen und locken mit einem attraktiven Rahmenprogramm. Die Geschäfte haben am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet und laden zum Bummeln ein. Der beliebte Kinderflohmarkt startet in diesem Jahr am Samstag um 9 Uhr in der Wilsumer Straße. In allen Bereichen des Festgeländes rund um die Hauptstraße, Wilsumer Straße, Ringer Straße und Bahnhofstraße finden sich Imbiss- und Getränkestände. Eine Cocktaillounge lädt zum Verweilen ein. Eine Kunstmeile wird am Bistro errichtet. Auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten und können sich auf Hüpfburgen und Karussells ausgelassen vergnügen. Um 16.30 Uhr wird am Sonnabend an der Hauptkreuzung die zehnte Grafschafter Kartoffelkönigin gewählt. Es gilt die amtierende Königin Annika Veenaas abzulösen. Die „Dameskapel Onvermeidelijk“ sorgt am Sonnabend für musikalische Unterhaltung. Am Sonntag spielen die Emlichheimer „Ölli Bloazers“ auf dem Herbstfest in Emlichheim. Um 17 Uhr wird dann eine große Verlosung auf der Bühne an der Hauptkreuzung ausgerichtet.

Zum vierten Mal im Herbstfest-Programm mit dabei ist die Oldtimer-Ausstellung „Emlichheim Classics“ im Umfeld des Hauses Ringerbrüggen, Rathausstraße 6. Am Sonnabend beginnt um 14 Uhr eine Präsentation der Fahrzeuge. Am Sonntag startet um 9 Uhr die Einfahrt. Anschließend wird gemeinsam gefrühstückt. Um 10 Uhr folgt die Oldtimerausfahrt. Abgeschlossen wird die Veranstaltung mit der Besucherwahl des schönsten Oldtimers um 15 Uhr.

Freitag

Der Badepark Bad Bentheim, Zum Ferienpark 1, lädt am Freitag zum Sauna-Event „Wilder Westen“ ein. Von 20 bis 1 Uhr können sich Gäste in der Atrium -und Stegsauna mit Aufgüssen wie „Kanonenfeuer“ oder „Saloon-Poker“ verwöhnen. Daneben werden heiße Steine im Tipi-Zelt und ein Lagerfeuer nahe dem Naturbadeteich angeboten. Die Gastronomie des Badeparks serviert am Abend Grillfleischvariationen. Für musikalische und tänzerische Unterhaltung sorgen „The Border-Line-Dancers“ aus Nordhorn. Das Unternehmen „Zentrum“ bietet an diesem Abend eine traditionelle und dynamische Tiefenentspannung an. Für das Sauna Event gelten die üblichen Eintrittspreise des Badeparks Bentheim. Nähere Informationen zu den Eintrittspreisen des Badeparks Bentheim gibt es hier.

Die Städtische Galerie Nordhorn, Vechteaue 2, eröffnet am Freitag um 19 Uhr ihre neue Ausstellung „Sonne auf Papier“. In Zusammenarbeit mit dem Künstler und Kurator Thomas Bachler aus Dresden präsentiert die Städtische Galerie eine Auswahl an aktuellen Bildern, die durch experimentelle, historische oder wenig bekannte analoge Fotografieverfahren entstanden sind. Die Ausstellung endet am 13. November 2016. Weitere Informationen zu den vertretenden Künstlern und Öffnungszeiten gibt es hier.

Sonnabend

Von 11 bis 18 Uhr wird am Sonnabend zum ersten Mal ein Hundefestival in Nordhorn über die Bühne gehen. Auf dem Gut Klausheide, Petkuser Straße 2, werden ganztägig Kaffee, Kuchen, Spiele für Kinder, ein Grillstand und mehr angeboten. Ab 14 Uhr zeigt die Hundeschule „time-4-dogs“ Kunsttücke aus dem Bereich „Trickdogging“. Ab 15 Uhr werden Überraschungspakete unter den Gästen versteigert. Darauf folgt um 16 Uhr eine Aufführung verschiedener Apportier-Tricks. Um 17 Uhr beginnt dann ein Hundewettbewerb, in dem sich die Teilnehmer in fünf Kategorien messen müssen. Ausstellungen der Rettungshundestaffel Grafschaft Bentheim und des Gebrauchshundsportvereins Nordhorn runden die Veranstaltung ab. Weitere Informationen zum Hundefestival gibt es hier.

In die 30. Runde geht am Sonnabend die Nordhorner Meile. Um 13 Uhr beginnt das Rahmenprogramm an der alten Kirche am Markt in Nordhorn mit DJ Andreas Broenink. Der Startschuss für den ersten Lauf beginnt um 14 Uhr. Ebenfalls ab 14 Uhr vollführt ein Stelzenzauberer auf dem Stadtplatz seine Kunststücke. Eine Samba Band aus Münster sorgt auf der Hauptstraße für musikalische Unterhaltung. Am Gemeindehaus der alten Kirchen werden wieder Kaffee und Kuchen und Kinderschminken angeboten. Einen genauen Zeitplan für den Start aller Läufe gibt es hier.

Der Förderverein des Freibads in Schüttorf veranstaltet am Sonnabend zum mittlerweile 13. Mal den beliebten Hökermarkt. Zwischen 6 und 18 Uhr kann auf dem rund 12.000 Quadratmeter großen Grundstück nach belieben gefeilscht werden. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Sonntag

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im September läuft deutschlandweit der „Tag des offenen Denkmals“ ab. Historische Bauten und Stätten, die normalerweise nicht oder nur teilweise zugänglich sind, werden an diesem Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Thema des diesjährigen Denkmaltags lautet: „Gemeinsam Denkmäler erhalten“. Im Fokus liegt in Nordhorn der alte evangelisch-reformierte Friedhof am Gildkamp. Dieser wurde von 1871 bis 1976 genutzt. Nach einer gründlichen Wiederherrichtung wird der Friedhof am Sonntag um 12 Uhr im Beisein von Landrat Friedrich Kethorn und Bürgermeister Thomas Berling wiedereröffnet. Im Zuge dessen werden von 11 bis 16 Uhr mehrere Führungen und ein kreatives Programm auf dem Friedhof angeboten. Von 12.30 bis 17.30 kann das Kloster Frenswegen besichtigt werden. Dort wird ein Einblick in die alte Bibliothek des Klosters gewährt. Insgesamt können 24 Stationen in der Grafschaft besichtigt werden. In diesem Jahr bietet die VGB zum ersten Mal die Möglichkeit an, mit einem günstigen Sonderticket per Bus zu den geöffneten Denkmälern zu fahren. Das Sonderticket kostet fünf Euro und gilt für zwei Erwachsene und zwei Kinder oder ein Erwachsener und drei Kinder. Mit dem Ticket kann beliebig oft auf allen Linien gefahren werden. Ein ausführliches Programm mit allen geöffneten Denkmälern in der Grafschaft gibt es hier. Informationen zu den deutschlandweit geöffneten Denkmälern gibt es hier.

Der Pluspunkt Stadtmarketingverein veranstaltet am Sonntag in Schüttorf das Pluspunkt Wies‘n Oktoberfest. Ab 13 Uhr können Angebote wie „Hau den Lukas“, Kuhmelken, Maßkrugstemmen oder Wettnageln wahrgenommen werden. Passend zum Fest unterhalten die „Toggenburgers“ mit bayrischer Blasmusik. Mit Lebkuchen, frittierte Erdäpfel-Stäbchen und Bratwürste lässt sich der Hunger stillen. Von 13 bis 18 Uhr sind dazu die Geschäfte der Schüttorfer Innenstadt geöffnet.

Das Amtsgericht Nordhorn, Seilerbahn 15, lädt am Wahlsonntag zum Tag der offenen Tür ein. Von 11 bis 17 Uhr können die Besucher unter anderem die Haftzellen besichtigen oder an Schauverhandlungen aus dem Strafrecht, Zivilrecht oder Familienrecht teilnehmen. Zu Gast sind an diesem Tag die Präsidentin des Oberlandesgericht Oldenburg Anke van Hove und der Präsident des Landgerichts Osnabrück Antonius Fahnemann. Außerdem wird an diesem Tag die Zwangsversteigerung eines Grundstücks vorgeführt und Konsumgüter werden ich einer echten Auktion versteigert. Für alle Interessierten wird ein Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht gehalten. Am Amtsgericht werden ebenfalls die Spürhundestaffel und ein Gefangenentransporter anwesend sein. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee, Kuchen und einem Imbisswagen gesorgt. Mehr Informationen zum Tag der offenen Tür am Amtsgericht gibt es hier.

Weitere Veranstaltungen gibt es auf GN-Online im Veranstaltungskalender.