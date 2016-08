Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Am Wochenende gibt es wieder vielseitige Veranstaltungen in der Grafschaft: Ob Kunstmarkt, Farbfestival oder Autorodeo für alle Geschmäcker wird etwas angeboten.

Von Freitag, 26. August, bis Sonntag, 28. August, wird in Ootmarsum zum mittlerweile 34. Mal die Veranstaltung „Kunst in Ootmarsum“ ausgerichtet. Besucher können im Ortskern von Ootmarsum von 12 bis 18 Uhr an allen Tagen Gemälde, Keramik, Skulpturen, Goldschmiedekunst und vieles mehr von über 225 Künstlern bewundern. Gemütliche Terrassen in der Stadt laden zum Verweilen ein. Weitere Infos zum Kunstmarkt in Ootmarsum gibt es hier.

Zum 40. Mal haben sich in diesem Jahr wieder Dozenten und Studenten vom 7. August bis 28. August im Rahmen der internationalen Sommerakademie im Kloster Frenswegen in Nordhorn niedergelassen. In der Festivalwoche vom 26. bis 28. August präsentieren die Beteiligten eine Auswahl der erprobten Lieder. Die Festivalwoche wird am Freitag mit dem Eröffnungskonzert um 19.30 Uhr in der Kapelle des Klosters eingeleitet. Die Musiker präsentieren hierbei die größten Werke der Streichquartettliteratur. Abgerundet wird das Konzert von Bläserkammermusik und Kammermusik mit dem Klavier. Ab 22.30 Uhr lädt die Sommerakademie zum Nachtkonzert in die nur von Kerzenlicht beleuchtete Kapelle ein.

Am Sonnabend geht es um 11.30 Uhr weiter. Erst erwartet die Zuhörer „Tafelmusik“ in der Kapelle, dann wird ein gemeinsames Mittagessen mit Dozenten, Studenten und Zuhörern ausgerichtet. Am Nachmittag lädt die Sommerakademie zum großen Picknick-Familienkonzert ein. Ab 15.30 Uhr wird im Klosterinnenhof ein abwechslungsreiches Programm mit Witz, lockerer Moderation und Überraschungen aufgeführt. Alle Zuhörer sollten einen großen Picknickkorb mitnehmen, denn in einer großen Pause kann überall auf dem Klostergelände gepicknickt werden. Der Samstagabend findet ab 19.30 Uhr in der Kapelle sein Ende. Im Jubiläumskonzert werden die großen Werke der Kammermusik gespielt. Am Sonntag wird ab 11.30 Uhr in der Abschiedsmatinée so manch kammermusikalisches Juwel zu hören sein. In Form eines Festivalpasses können alle sechs Konzerte für 45 Euro besucht werden. Ermäßigt kostet der Festivalpass 20 Euro. Ein Tagespass und Einzelkarten werden ebenfalls angeboten. Weitere Informationen zu den einzelnen Konzerten und den Eintrittspreisen gibt es hier.

Die Deutsch-Niederländischen Amateurfunktage gehen in diesem Jahr von 25.8 bis 28.8 zum 48. Mal über die Bühne. Unter anderem die Schürkamphalle in Bad Bentheim verwandelt sich in ein Paradies für Amateurfunker. Auch in diesem Jahr gibt es zahlreiche Angebote darunter Tombola, Grillparty, Flohmarkt am Sonnabend und vieles mehr. Die Amateurfunktage beginnen am Freitag um 10 Uhr und enden um 18 Uhr, am Sonnabend geht es von 8.30 bis 19 Uhr weiter und am Sonntag beginnt die Veranstaltung um 12 Uhr und endet um 20 Uhr. Ein ausführliches Programm zu den Deutsch-Niederländischen Amateurfunktagen gibt es hier.

„Die Montgolfiade“ geht an diesem Wochenende in die 46. Runde. Auf dem Flugplatz Rheine-Eschendorf, Surenburgstraße 341, werden in diesem Jahr wieder vielfältige Flugvorführungen ausgerichtet. Am Freitag startet um 18 Uhr die erste Wettfahrt Montgolfiade. Sonnabends geht es um 6.30 Uhr mit der zweiten Wettfahrt weiter. Ab 19.30 Uhr klingt der Abend mit der Night-Glow-Party, Festzelt und Live-Band aus. Der letzte Veranstaltungstag am Sonntag beginnt um 6.30 Uhr mit der vierten Wettfahrt. Um 19 Uhr wird die Montgolfiade offiziell beendet. Besucher könne sich auf rund 30 verschiedene Heißluftballon-Teams, Segelkunstflugvorführungen, Fallschirmspringer und mehr freuen. Der Eintritt ist an allen Tagen frei. Eine ausführliche Liste aller Events gibt es hier.

Das Stadtfest in Neuenhaus steht vor der Tür. Am Sonnabend und Sonntag werden in der Innenstadt zahlreiche Aktionen, wie Karussells oder Bungee-Jumping angeboten. An beiden Tagen können Interessierte ab 11 Uhr einen großen Flohmarkt in der Hauptstraße und Veldhausener Straße besuchen. Für das leibliche Wohl wird mit Kaffee und Kuchen gesorgt. Das Stadtfest wird am Sonnabend durch Bürgermeister Paul Mokry offiziell eröffnet. Auf dem Alten Markt wird es am Abend eine große Party mit DJ Holgi geben. Sonntags beginnt das Stadtfest um 11.15 Uhr mit dem Frühshoppen auf dem Alten Markt. Ab 14 Uhr sind viele Geschäfte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet und bieten verschiedene Sonderangebote an. Zu Ende geht das Stadtfest um 17 Uhr mit der Preisverleihung für das Entenrennen.

Sonnabend

In Bad Bentheim werden am Sonnabend wieder Antiquitäten, Trödel, Spielzeug, Bücher, Platten und vieles mehr verkauft. Im Schloßpark wird erneut der Internationale Flohmarkt veranstaltet. Der Markt beginnt offiziell um 8 Uhr und endet um 18 Uhr.

Am Speicherbecken in Geeste wird am kommenden Sonnabend zum zweiten Mal ein Holi-Festival ausgerichtet. Von 13 bis 22 Uhr können alle Besucher an der Open-Air-Location am See tanzen, färben und feiern. Strandkörbe auf dem Gelände laden zum Verweilen ein. Nach dem offiziellen Einlass um 13 Uhr, werden von 14 bis 22 Uhr fünf DJs ihre Sets auf der Bühne spielen. Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro oder in Kombination mit drei Farbbeuteln 20 Euro. Der Einlass ist Jugendlichen ab 16 Jahren gestattet. Weitere Infos zum Holi-Festival gibt es hier

Sonntag

Die Treckerbüüls des Heimatverein Hoogstede laden zum 10. Jubiläum ihres Feldtages ein. Ab 10 Uhr werden auf dem Acker in Scheerhorn am Landjugendheim alte Landmaschinen ausgestellt. Dazu wird fast vergessene Landarbeit vorgeführt. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Weitere Informationen zum Feldtag gibt es hier.

Am Delengoorweg in Lattrop wird am Sonnabend zum mittlerweile 37. Mal das Autorodeo veranstaltet. Ab 10 Uhr werden rund 450 Autos um den Titel kämpfen. Der Eintritt beträgt für alle ab 16 Jahren 10 Euro. Zwölf bis 16-Jährige müssen fünf Euro Eintritt bezahlen. Für alle Kinder unter zwölf Jahren ist der Eintritt frei.

