Freilichtbühne setzt auf Märchenhaftes

„Rabatz im Zauberwald“ und ein „Dracula“-Musical werden in diesem Jahr auf der Freilichtbühne in Bad Bentheim aufgeführt.

Bad Bentheim. Schon bei der Vorstellung der Stücke am Donnerstag inklusive etlicher Probenausschnitte wird schnell deutlich, wie eng alle Beteiligten bei der Bad Bentheimer Freilichtbühne auch in diesem Jahr wieder zusammenarbeiten: Von der Regie über die Spielscharleitung, die Technik auf und hinter der Bühne und den Kostümbildnern bis hin zu den vielen unsichtbaren Helfern, ohne die zwei solche Produktionen nicht zu stemmen wären. Im Kinderstück sind 60 Darsteller beteiligt, bei „Dracula“ mehr als 40. Geprobt wird seit Januar bis zu zwei Mal in der Woche und auch am Wochenende.

Dabei heben die Regisseurin, die schon mehrfach in Bad Bentheim tätig war, und ihre „rechte Hand“, die Spielscharleiterin Ulrika Spering sowie die für die die musikalische Leitung (Magdalena Otto) und die Choreografie (Dominique Schölling) zuständigen Verantwortlichen die enge und kreative Zusammenarbeit hervor. Nicht nur deshalb ist Vorstandsmitglied Richard Schwietering davon überzeugt, dass beide Stücke ein Erfolg werden. Zumal man in Bad Bentheim mit „Rabatz im Zauberwald“ schon vor 13 Jahren guten Zuspruch erzielt habe.

Aber ein „Selbstläufer“ wie Pippi Langstrumpf oder Jim Knopf sei das Stück nicht. Bei der Stückeauswahl habe nicht nur die Dramaturgie-Kommission ein Mitspracherecht, die fast immer auch den Kontakt zu Kindergärten sucht, wo die Erzieherinnen am liebsten die Klassiker ins Spiel bringen. Berücksichtigt werden müsse auch, wie es mit den Rechten an bestimmten Stücken aussehe und welche Auswahl die Nachbarbühnen in Ahmsen und Meppen träfen.

Kostümprobe und Pressekonferenz zur Spielzeit 2017 der Freilichtbühne Bentheim. „Dracula – das Grusical" (Regie: Gudrun Lelek)

Gudrun Lelek ist überzeugt, dass mit dem unterhaltsamen und sehr schönen Kindermusical „Rabatz im Zauberwald“ eine Auswahl gelungen ist, die nicht nur Kindergartenkinder und ältere Kinder ansprechen dürfte, sondern an dem auch Erwachsene Freude haben können. „Märchen werden nie aussterben und sind auch heute noch sehr wichtig“, bezeugt die Regisseurin ihre Grundeinstellung. Und bei „Rabatz“ tauchen eine Menge bekannter Märchenszenen auf, denn der Zauberwald ist das Zuhause der Märchenwesen. Aber der schwarze Zauberer, der dort auch wohnt, will die friedliche Märchenwelt beherrschen. Sein Plan: Den Märchenfiguren ihre wichtigsten Requisiten stehlen, damit sie ihre Märchen nicht mehr spielen können. Das versetzt die Märchenfiguren in helle Aufregung und sie gründen eine Märchenpolizei, um das Diebesgut zurückzuerobern. Daraus wird eine spannende Krimistory.

Premiere ist an Christi Himmelfahrt um 15 Uhr. Das Stück dauert etwa eineinhalb Stunden inklusive einer gut 20-minütigen Pause. Die Freilichtbühnensaison endet mit diesem Stück nach 16 Aufführungen (und einer Pause vom 21. Juni bis 29. Juli) am 26. August um 20.30 Uhr, dabei wird die Felsenbühne bei der „Nacht der Lichter“ wieder in ein zauberhaftes Licht getaucht. Im Anschluss gibt’s ein Feuerwerk.

„Das Böse will verführen wie schon bei Faust und Mephisto“, skizziert Gudrun Lelek den Grundgedanken des Erwachsenenstückes „Dracula – das Grusical“, das als „ultimatives Musical“ angelegt ist. Premiere ist am Pfingstsamstag um 20.30 Uhr. Auf die Bühne gebracht wird dann das kleine Städtchen Huntington, wo nichts mehr ist, wie es einmal war, als in der Irrenanstalt von Dr. Sewart ein Mr. Renfield erscheint, der rohes Fleisch und Blut verlangt, obwohl er Vegetarier ist.

Und die zurückhaltende, schüchterne Schwesternschülerin Lucy entpuppt sich als Nymphomanin. Es ist also auch ein frivoles Stück, aber es geht nicht anzüglicher zu als in dem auch in Bad Bentheim viel umjubelten Stück „Heiße Ecke“, betonen die Verantwortlichen. Im aktuellen Stück wimmelt es vor Geistern, Untoten und Vampiren, die gierig nach Blut verlangen. Wer kann gerettet werden, und wird der elegante, verführerisch-starke Dracula vernichtet?

Die Freilichtbühne verspricht: In dem schaurig-schönen Grusical spielen mitreißende Musik und schwarzer Humor eine große Rolle. Zu sehen ist das inklusive Pause zweieinhalb Stunden dauernde Schauspiel zwölf Mal bis zum 19. August, die Spielpause dauert vom 26. Juni bis 27. Juli.

Die Preise liegen für Kinder zwischen 5,50 und 10 Euro, Erwachsene zahlen zwischen acht und 13 Euro. Mit der Familienkarte erhalten im Vorverkauf zwei Erwachsene und zwei Kinder für 24 Euro Einlass. Die Gruppenpreise liegen zwischen sieben und elf Euro.

Für Schulen und Kindergärten gibt es im Vorverkauf reduzierte Preise.

Im Zauberwald tauchen eine Menge bekannter Märchenszenen auf. Aber der schwarze Zauberer, der auch im Wald wohnt, will die friedliche Märchenwelt beherrschen. Sein Plan: Den Märchenfiguren ihre wichtigsten Requisiten stehlen, damit sie ihre Märchen nicht mehr spielen können. Das versetzt die Märchenfiguren in helle Aufregung und sie gründen eine Märchenpolizei, um das Diebesgut zurückzuerobern. Daraus wird eine spannende Krimistory.