Frauen bestehlen 88-Jährige in Schüttorf

gn Schüttorf. Am Donnerstagmittag ist es an der Färberstraße in Schüttorf zu einem Trickdiebstahl gekommen. Eine 88-jährige Rentnerin war dort laut Polizei gegen 12 Uhr mit ihrem Rollator auf dem Fußweg unterwegs. „Sie wurde von zwei bislang unbekannten Frauen angesprochen und nach dem Weg gefragt. Während sich die Seniorin mit einer der beiden unterhielt, griff die zweite unbemerkt in den Rollator“, teilte die Polizei mit. Die Geschädigte bemerkte erst einige Zeit später, dass sie offenbar von den beiden Frauen bestohlen wurde. Sie erbeuteten ein Portemonnaie samt Inhalt.

Die Täterinnen werden als jeweils etwa 20 Jahre alt und von südländischer Herkunft beschrieben. Beide hatten dunkelbraunes Haar und waren sich optisch sehr ähnlich. Möglicherweise waren sie Schwestern. Sie sprachen jeweils gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.