Frau wacht nachts neben fremdem Eindringling auf

Ein Schiff auf dem Dortmund-Ems-Kanal in Spelle drohte am Montagnachmittag zu sinken. 50.000 Liter Wasser waren in den Maschinenraum eingedrungen. Feuerwehrkameraden konnten Schlimmeres verhindern. mehr...

Die Polizei warnt vor möglichen Giftködern in der Region. Aktuell gibt es zwei Fälle in Emsbüren: Hier wurden zwei Hunde vergiftet. Sie mussten eingeschläfert werden. mehr...

Zwei Männer haben sich am frühen Montagmorgen in Lingen geprügelt. Dabei erlitt ein 51-Jähriger schwere Kopfverletzungen. Zunächst wurde für den Mann Lebensgefahr befürchtet. mehr...

Welthits wie „Money for Nothing“ oder „Walk of Life“ machten die „Dire Straits“ zu Musiklegenden. Am 22. Oktober steht die „Tribute-Band“ „Brothers in Arms“ im Hypothalamus in Rheine auf der Bühne. mehr...