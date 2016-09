Frau stirbt bei Unwetter in Baden-Württemberg

dpa Stuttgart. Bei teils heftigen Unwettern mit Hagel, Sturm und Starkregen ist in der Nacht in Baden-Württemberg eine Frau ums Leben gekommen. Sie starb bei einem Aquaplaning-Unfall auf der Autobahn 81 bei Geisingen nahe dem Bodensee. Die Unwetter trafen nach Angaben der Polizei besonders die Region Südbaden, zwischen Tuttlingen und dem Bodenseekreis. Im Stadtgebiet Tuttlingen kam sogar ein Schneepflug zum Einsatz: Zentimeterhoher Hagel verwandelte Straßen in eine weiße Landschaft. Heftiger Starkregen hatte vor allem in Südbaden vollgelaufene Keller zur Folge.