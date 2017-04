Frau stirbt bei 70-Meter-Sturz in den Königssee

dpa Schönau am Königssee. Eine 53-jährige Münchnerin ist bei einer Wanderung am oberbayerischen Königssee ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stürzte sie durch eine steile Rinne etwa 70 bis 80 Meter tief bis in den Königssee. Die Frau hatte bei der Wanderung den gekennzeichneten Weg verlassen, um abzukürzen. In einem steilen, zum Teil mit Schnee und nassem Laub bedeckten Gelände verlor sie den Halt. Ein Urlauberpaar sah den Absturz und setzte einen Notruf ab. Der Notarzt konnte nur den Tod feststellen.