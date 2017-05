dpa Hamburg. Bei einem mutmaßlichen Beziehungsdrama in Hamburg ist am Morgen eine 21 Jahre alte Frau angeschossen und schwer verletzt worden. Sie wurde nach Polizeiangaben mit Schrot im linken Brustkorb getroffen und in einem Krankenhaus notoperiert. Der mutmaßliche Täter, ein 20-jähriger Mann, sei am Nachmittag festgenommen worden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Landeskriminalamt, Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln demnach im Fall eines „versuchten Tötungsdelikts“.