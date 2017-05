dpa Hamburg. Bei einer Auseinandersetzung in Hamburg ist am Morgen eine Frau angeschossen und schwer verletzt worden. Sie wurde nach Polizeiangaben mit Schrot im linken Brustkorb getroffen und in einem Krankenhaus notoperiert. „Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus“, sagte ein Polizeisprecher. Ein Tatverdächtiger sei identifiziert worden. Beamte umstellten das Gebäude, in dem der Mann vermutet wird. Das Mobile Einsatzkommando rückte aus. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.