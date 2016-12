Französin ist Nordhorns 37. Kunstpreisträgerin

Eine Einführung in das Werk gab Annett Reckert, Leiterin der Städtischen Galerie Delmenhorst. Sie hatte der Jury „the old boys’ club“ vorgeschlagen. Foto: Westdörp

Ein Blick in die Ausstellung „the old boys’ club“, die bis zum 5. Februar 2017 in der Städtischen Galerie zu sehen ist. Foto: Westdörp

Der Kunstpreis der Stadt Nordhorn wurde von Bürgermeister Berling an „the old boys’club“ alias Katya Bonnenfant übergeben. Mit der Künstlerin freute sich Galerieleiter Dr. Thomas Niemeyer (rechts). Foto: Westdörp

Nordhorn. Der Kunstpreis 2016 der Stadt Nordhorn ist am Freitagabend vor zahlreichen Gästen in der Städtischen Galerie von Bürgermeister Thomas Berling an die französische Künstlerin und Designerin Katya Bonnenfant alias „the old boys’ club“ überreicht worden. „Es handelt sich um eine Auszeichnung, die sich in der Kunstszene ein beachtliches Renommee über die Jahre erarbeitet hat. Und das ist für eine Stadt in der Größe Nordhorns durchaus bemerkenswert“, sagte Berling bei der Verleihung des 37. Preises, der eine Ausstellung und Publikation sowie 3500 Euro Preisgeld umfasst. Die 1975 geborene französische Künstlerin und Designerin Katya Bonnenfant studierte Kunst, Philosophie und Grafikdesign in Paris und lebt und arbeitet heute in den in den Pyrenäen.

Zu der Ausstellung „the old boys’ club“, die bis zum 5. Februar 2017 in der Städtischen Galerie zu sehen ist, meinte Berling: „Ich für mich kann sagen, dass ich auf den ersten Blick die klare und farbige Bildsprache der einzelnen Malereien, Zeichnungen oder Grafiken und die Vielfalt der Formen, die sich hier entdecken lassen, spannend finde. Herausfordernd ist aus meiner Sicht auch die unkonventionelle Präsentation der Werke und die Mischung verschiedener künstlerischer Techniken. Das alles passt sehr gut zum Nordhorner Kunstpreis, denn er ist immer auch eine Einladung an das Publikum zur Auseinandersetzung und vor allem zu einer lebendigen und gerne auch kontroversen Diskussion über Kunst und ihre Ausdruckformen. Nur so können sich neue Fragen und Sichtweisen bilden. Ich bin zuversichtlich, dass das auch mit der neuen, abwechslungsreichen Ausstellung gelingen wird.“

Berling erinnerte daran, dass seit Beginn der Auszeichnung in den 1970er Jahren eine künstlerische Arbeit, die erkennbar überregional ausstrahlt, mit dem Kunstpreis gewürdigt werde. Sie sollte sich in innovativer Art und Weise mit aktuellen Themen der Kunst und unserer Welt auseinandersetzen. Diesem Ziel sei der Preis auch heute noch verpflichtet: Der Kunstpreis zeige mit den Arbeiten von interessanten Künstlern jedes Jahr aufs Neue, wie aktuell und künstlerisch wertvoll diese alte Idee hinter dem Preis sei.

Nordhorns Galerieleiter Dr. Thomas Niemeyer bewertete die Auszeichnung als einen echten „Bürgerpreis“, da sich die Jury aus Mitgliedern des Fördervereins der Galerie, des Kulturausschusses und der Kulturverwaltung zusammensetzt. Eine fesselnde Einführung in das Werk gab Annett Reckert, Leiterin der Städtischen Galerie Delmenhorst. Sie hatte der Jury „the old boys’ club“ vorgeschlagen. Zur Auswahl standen mehrere Vorschläge renommierter Kunstexperten. Für den musikalischen Rahmen sorgte bei der Preisverleihung das Grafschafter Kammerorchester.