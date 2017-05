Franz Müntefering zu Gast beim 14. Spargelmahl

Über die Herausforderungen in Deutschland und der Welt hat Franz Müntefering am Montag im Kloster Frenswegen referiert. Eingeladen hatte ihn der Lions Club Grafschaft Bentheim anlässlich des 14. Spargelmahls.

Nordhorn. Franz Müntefering prägte die deutsche Politik als SPD-Bundesvorsitzender, Minister und Vizekanzler entscheidend mit. Zwar ist er seit zehn Jahren nicht mehr in der Bundespolitik aktiv, ein Kenner und genauer Beobachter der gesellschaftlichen Entwicklungen ist er geblieben. Die etwa 100 Gäste begrüßte er am Montgabend im Kloster beinahe alle mit einem Handschlag. Eine ihm wichtige Geste, wie er in seiner Rede ausführte, denn das gute und respektvolle Miteinander der Menschen sei eine der Grundlagen einer solidarischen Gesellschaft und Demokratie. Und genau um diese macht er sich derzeit Sorgen.

„Man darf über Politik streiten, das ist wichtig. Es galt aber viele Jahre das Einverständnis aller, dass ein Wahlsieger die Demokratie nicht kaputtmacht. Das hat sich geändert“, führte Müntefering aus. In Polen, Ungarn und der Türkei seien Akteure an der Macht, die sich nicht an die alten Spielregeln hielten. „Und auch die AfD zähle ich zu den Kräften, die keine echte demokratische Kultur pflegen.“ Viele Lions stimmten ihm mit einem Kopfnicken in der Klosterkapelle zu. Hoffnung macht dem Gastredner, dass noch immer die Mehrheit der Menschen in Europa lieber die „Vernünftigen als die Bekloppten mit Macht ausstattet“, wie die Wahlen in Frankreich und den Niederlanden bewiesen.

Damit das auch in Zukunft so bleibt, sei politische Bildung essenziell. „Junge Menschen haben das Recht, dass sie sich informieren können“, meinte der Referent. Allerdings reiche es nicht aus, in Schulen Fakten zu präsentieren. „Jugendlichen muss das Handwerkszeug mitgegeben werden, Informationen richtig zu verstehen und zu bewerten. So schützen wir sie davor, sich von Nationalisten und Populisten vereinnahmen zu lassen.“

Die Kernaufgabe der Politik

Überhaupt sei generationenübergreifendes Handeln für eine gute Zukunft die Kernaufgabe von Politikern. „Sie sollten immer nach vorne schauen. Die Lösungen für drängende Fragen finden sich nämlich nicht auf dem Wiener Kongress. Die Welt hat sich verändert und wird sich weiter verändern“, sagte der Sozialdemokrat. Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts habe sich das gezeigt, als neue „Zerreißpunkte“ entstanden, für die eine Lösung bislang noch fehle. „Man denke nur an die Krim“, mahnte Müntefering.

Immer wieder betonte er die Bedeutung der „Nachhaltigkeit von Politik“. Dazu zähle auch, sich ernsthaft mit der demografischen Entwicklung zu beschäftigen. Da Menschen im Schnitt älter werden, gibt es auch mehr Rentner. „Die Zahl der arbeitenden Bevölkerung wächst aber nicht. Um dem zu begegnen, hatte ich als Politiker die Rente mit 67 auf den Weg gebracht“, meinte der Referent. Eine Entscheidung, die ihn bis heute verfolgt. „Sie glauben gar nicht, wie viel Unsinn ich mir darüber noch immer anhören muss. Daran, dass es der richtige Schritt war, zweifle ich aber nicht. Nachhaltigkeit ist eben nicht immer populär“, erklärte Franz Müntefering.

„Jeder kann sich einbringen“

Doch nicht nur die große Politik solle vorausschauend planen, sondern auch jeder Bürgermeister. „Vor Kurzem habe ich mich mit einem Stadtoberhaupt unterhalten. Er sagte stolz, bei ihm im Ort sei alles bestens, denn er hat viele exzellente Leute in der Verwaltung“, erinnerte sich der Gastredner. Auf den zweiten Blick jedoch, sei nicht alles so rosig gewesen. „Das Durchschnittsalter in der Stadtverwaltung lag bei über 50 Jahren. Auf die Stadt kommt ein großes Problem zu, wenn die ganzen Fachleute beinahe zeitgleich gehen.“

Wichtig für die Zukunftsfähigkeit aller Kommunen sei auch, dass sie die medizinische Versorgung vor Ort langfristig sicher stellen, mahnte Franz Müntefering. „Eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, die keinen Frauenarzt hat, hat schon verloren“, meinte er. Der Ort sei für junge Familien schlicht nicht attraktiv. Sie würden sich dann in einer größeren Stadt niederlassen. „Eine Stadt ohne junge Familien und vor allem Frauen hat keine Zukunft“, sagte der Referent.

Zu guter Letzt erinnerte der Gastredner alle Anwesenden daran, dass nicht nur die Politik etwas verändern könne. „Jeder Einzelne in der Gesellschaft ist gefragt, sich einzubringen und sich für seine Mitmenschen und eine gute Zukunft einzusetzen“. Es folgte Applaus.

Zu einer Diskussion kam es nach dem Vortrag nicht. Das Taxi wartete bereits, um Franz Müntefering zum Bahnhof nach Bad Bentheim zu bringen. Der Erlös des Spargelmahls, rund 2000 Euro, kommt der Schulranzenaktion des Caritasverbandes (die GN berichteten mehrfach) zu Gute, mit der Kinder aus bedürftigen Familien unterstützt werden. „Eine tolle Idee“ meinte Franz Müntefering und verzichtete zugunsten der Spendenaktion auf die Gage für seinen einstündigen Vortrag.

Auf GN-Online und im E-Paper gibt es einen Kommentar zum Thema von GN-Chefredakteur Guntram Dörr.