Mehr aus diesem Ressort

Die als Notärztin im Rettungsdienst in Nordhorn tätige Almut Opolka ist am Montag von Bundespräsident Joachim Gauck in Berlin für ihr ehrenamtliches Engagement als Medizinerin mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden. mehr...

Sieben Fragen zu sieben Tagen in der Grafschaft Bentheim: Wie gut kennen Sie unsere lokalen Nachrichten der vergangenen Woche? Testen Sie Ihr Wissen in unserem unterhaltsamen Quiz! mehr...

GN-Party mit den Lieblingshits unserer Leser: In der Alten Weberei in Nordhorn ist am Sonnabend wieder kräftig gefeiert worden. Hier jede Menge Fotos von der Diskoparty in einer Bildergalerie. mehr...