Fortschritte bei Entschuldung

Bad Bentheim. Die Stadt Bad Bentheim entschuldet sich weiter. Das geht aus dem Haushaltsplan für das Jahr 2017 hervor, den Bürgermeister Dr. Volker Pannen am Montagabend im Finanzausschuss im Sitzungssaal des Rathauses vorstellte. „Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt ist 2019 weiter realistisch“, fasste Pannen im Fazit seiner Präsentation zusammen. Die Stadt will sich von 2016 bis in das Jahr 2020 um 2,53 Millionen Euro entschulden.

Der Ergebnishaushalt, quasi die Gewinn- und Verlustrechnung, zeigt, ob der Haushaltsplan ausgeglichen ist. Ausgeglichen ist er, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge, dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Beim Ergebnishaushalt 2017 ist dies noch nicht der Fall. Bei einem Volumen von rund 22,51 Millionen Euro weist er ein Defizit von 405.239 Euro aus. Als eine „positive Entwicklung“ bezeichnete Volker Pannen den Finanzhaushalt, also die Entwicklung der liquiden Mittel, der einen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1,05 Millionen Euro aufweist. Die Prognose für 2020 sieht einen Überschuss von1,51 Millionen Euro vor. Zum Stichtag 31. Dezember 2015 hat die Stadt einen Schuldenstand (Investitionskredite) von 18.083.970 Euro, zum Jahresende sollen es 17.542.990 Euro sein. Zum 31. Dezember 2020, so die Prognose, sollen es 15.513.613 Euro sein.

Mehr Geld für Kita

Für Investitionen sind im Haushaltsentwurf 2017 3,02 Millionen Euro eingestellt. Größere Posten sind hierbei unter anderem 375.325 Euro für den städtebaulichen Denkmalschutz in der Innenstadt, 335.000 Euro als ersten Teilbetrag für den Ausbau Fahlstiege/Holter Diek, 280.000 Euro für ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Ortsfeuerwehr Gildehaus sowie 282.750 Euro für den Ausbau am Kindergarten Sperberstraße. Hier geht die Stadt nicht mehr von den ursprünglichen Fördermitteln von 12.000 Euro pro Krippenplatz, sondern nur noch von 7000 Euro in der neuen Förderperiode aus. Die Belastung der Stadt ist dadurch um 75.000 Euro höher. Als Zuschuss für die geplante Kita am Kaiserhof sind in den Verpflichtungsermächtigungen 367.333 Euro für 2018 und 2019 eingeplant.

In der weiteren Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 sollen unter anderem 786.675 Euro in die Stadtsanierung investiert werden, 2019 und 2020 sind 1,08 Millionen in die Sanierung des Nordhorner Weges eingeplant sowie 734.666 Euro als Zuschuss für den Bau der DRK-Kita am Kaiserhof und 500.000 Euro für den Kreisverkehr bei Tonino, der ab 2020 gebaut werden soll.

Auch der Nachtragshaushaltsplan für 2016 stand am Montagabend auf der Tagesordnung. Darin sind die im Laufe des Jahres bekannt gewordenen und beschlossenen Änderungen abgebildet. In der Summe verbessert sich durch den Nachtragshaushalt der Ergebnishaushalt 2016 um 176.207 Euro. Das Defizit im Ergebnishaushalt fällt um 471.365 Euro und damit deutlich geringer aus als 2015. Alle Ausgaben, auch die Tilgungen, wurden durch einen Einnahmeüberschuss erwirtschaftet. „Das war ursprünglich so nicht eingeplant“, zeigte sich Pannen zufrieden.

Beschlussempfehlungen für den Stadtrat wurden am Montag noch nicht gefasst. Zunächst werden die Fraktionen über den Haushalt und den Nachtragshaushalt diskutieren. Aussprache und Beschlüsse folgen in der nächsten Sitzung des Finanzausschusses am 30. November.