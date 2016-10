Formel 1: Rosberg Fünfter beim Training vor US-Qualifikation

dpa Austin. Nico Rosberg hat im letzten Freien Training vor der Formel-1-Qualifikation zum Großen Preis der USA den fünften Platz belegt. Schnellster in der einstündigen Session auf dem Circuit of the Americas im texanischen Austin war Max Verstappen im Red Bull. Teamkollege Daniel Ricciardo wurde Zweiter. Auf Rang drei kam Kimi Räikkönen im Ferrari. Sebastian Vettel fuhr im Ferrari die sechstschnellste Runde, Nico Hülkenberg landete auf dem siebten Rang im Force India. Pascal Wehrlein musste die Übungseinheit vorzeitig beenden, nachdem er seinen Manor ins Kiesbett manövriert hatte.