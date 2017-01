dpa Flat Rock. Der Autohersteller Ford verzichtet auf ein neues Werk in Mexiko. Die Pläne für eine 1,6 Milliarden Dollar teure Fabrik in San Luis Potosi seien gestoppt worden, teilte das US-Unternehmen mit. Stattdessen sollten 700 Millionen Dollar in eine bestehende Fertigungsstätte m Bundesstaat Michigan investiert werden. Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte den Autobauer und andere US-Konzerne zuvor wiederholt für die Produktion in dem Niedriglohn-Nachbarland Mexiko kritisiert.