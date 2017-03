Förster beklagen „Anarchie im Wald“

Osnabrück/Georgsmarienhütte. Der Leiter des niedersächsischen Forstamts Ankum, Ulrich Zeigermann, zeigt sich deprimiert: „Obwohl vor zwei Jahren Verbotsschilder aufgestellt wurden, passiert nichts. Die Schilder werden übermalt, besprüht oder geklaut. Bislang sind alle Überlegungen zur Lösung des Problems gescheitert. Auch die Idee, nach dem Modell des legalen Parcours am Piesberg Pisten für die Downhill-Fahrer freizugeben, konnte nicht durchgesetzt werden. Es scheitert immer wieder daran, dass keiner bereit ist, die Haftung zu übernehmen.“ Die Sprungschanzen, die die Biker aufstellten, würden eine große Gefahr darstellen und seien nach dem Waldgesetz auch nicht zulässig. Den Förstern bleibe nur übrig, die Hindernisse zu entfernen, sobald sie entdeckt werden. Die Begegnungen mit den Bikern seien dabei eher zufällig, da die Revierförster etwa nicht nur für den Dörenberg, sondern für ein sehr viel größeres Gebiet zuständig seien.

Zeigermann spricht von einem „Hase-und-Igel-Spiel“ mit den Downhill-Fahrern. Das Problem der Förster sei, dass sie nicht wissentlich dulden dürften, dass abseits der Strecken gefahren wird, weil man riskiere, bei einem Unfall in Haftung genommen zu werden. Hinzu komme die Gefahr von möglichen Kollisionen mit Wanderern oder Waldarbeitern und der nicht akzeptable Eingriff in die Natur. Schließlich würden die Biker große Hügel bauen, Äste absägen oder Holzbefestigungen anlegen.

Ludger Spiegelburg vom Zusammenschluss privater Waldbesitzer im Südkreis, der Waldschutzgenossenschaft Osnabrück-Süd kritisiert: „Die Downhill-Fahrer und die Mountainbiker befahren auch in diesem Jahr über illegal angelegte Pisten das Landschaftsschutzgebiet am Dörenberg und Hüggel.“

Ranger für Rechtsfrieden

Zum Teil führten die Downhill-Strecken über ausgewiesene Wanderwege und zweigten dann immer wieder auf illegal angelegte Streckenabschnitte ab. Dadurch würden auch die Wanderer und Spaziergänger in hohem Maße gefährdet. Besonders im Frühjahr litten das Wild und die Vogelwelt unter diesem Verhalten. Es gebe keine sicheren Rückzugsmöglichkeiten mehr für Jungtiere und keinen Schutz für die Brut. Spiegelburg weist darauf hin, dass der Landkreis zum 1. März zwei Gebietsmanager eingestellt habe. Diese würden gegen das illegale Downhillfahren vorgehen und sogenannte „Ranger“ ausbilden, um den Rechtsfrieden wiederherzustellen.

Vor allem den Dörenberg haben die Downhill-Biker als Hotspot ausgemacht. Der bei der Landesforst für den Bereich zuständige Revierförster Jens Kohlbrecher kritisiert: „Der Landkreis als Ordnungsbehörde konnte auch nach dem Aufstellen der Verbotsschilder vor knapp zwei Jahren immer noch nicht durchsetzen, dass abseits der Wege am Dörenberg nicht gefahren wird.“ Nach dem Aufstellen der Schilder sei das Fahren abseits der legalen Pisten eher noch mehr als weniger geworden. Im vergangenen Jahr sei am Dörenberg von Frühjahr bis Herbst etwa von morgens um fünf bis nachts um halb eins abseits der Wege gefahren worden. Ein ähnliches Szenario befürchtet Zeigermann als Chef der Landesforsten in der Region auch in dieser Saison.

Der Sprecher des Landkreises Osnabrück, Burkhard Riepenhoff, sagt zu dem Vorwurf: „Der Landkreis kann vor Ort keine ordnungsbehördlichen Maßnahmen wie etwa die Verhängung eines Bußgeldes treffen, da die Mitarbeiter des Landkreises nicht befugt sind, Personalien von Downhillern aufzunehmen. Hierzu ist nur die Polizei befugt.“

Auch die Polizei weist die Verantwortung von sich. Es habe zwar mehrere Kontroll- und Aufklärungsaktionen im Bereich Dörenberg, Hüggel und Musenberg unter Beteiligung von Landkreis, Waldbesitzern und Förstern gegeben, bei denen zahlreiche Radfahrer zwar „ins Gebet genommen“ worden seien, ihnen laut Polizeisprecher Frank Oevermann aber kein unmittelbarer Verstoß nachzuweisen war. „Die Problematik besteht ganz klar darin, dass, vom zeitlichen und personellen Aufwand einmal abgesehen, die Möglichkeiten effektiver Kontrollen im Wald sehr eingeschränkt sind. So ist es zum Beispiel sehr schwierig, jemandem nachzuweisen, dass er abseits der Wege gefahren ist. Das Fahren mit dem Bike auf den ausgewiesenen Waldwegen ist nämlich erlaubt“, erläutert Oevermann. Zudem bereite das präventive Ansprechen der Zielgruppe Schwierigkeiten, da diese kaum organisiert und entsprechend bekannt sei.

Niederländische Radler

Neben den Downhill-Fahrern aus Stadt und Landkreis Osnabrück würden die genannten Waldgebiete auch auffallend gerne von Radsportlern aus den Niederlanden genutzt, die möglicherweise nicht wissen, wie die rechtliche Seite für das Befahren des Waldes in Deutschland aussieht. Oevermann fordert: „Ziel sollte es neben spezieller Öffentlichkeitsarbeit dabei auch sein, die Sportler auf ausgewählte legale Strecken hinzuweisen.“