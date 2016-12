„Focus“: Junge plante angeblich Anschlag auf Weihnachtsmarkt

dpa Ludwigshafen. Ein zwölfjähriger Junge soll nach „Focus“-Informationen versucht haben, einen Bombenanschlag auf den Weihnachtsmarkt im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen zu verüben. Das Magazin beruft sich auf Angaben der Justiz- und Sicherheitsbehörden. Bei dem Jungen soll es sich um einen 2004 in Ludwigshafen geborenen Deutsch-Iraker handeln. In dem „Focus“-Bericht heißt es, nach Erkenntnissen der Ermittler sei der „stark religiös radikalisierte“ Junge womöglich von einem „unbekannten Mitglied“ der Terrormiliz IS „angestiftet oder angeleitet“ worden.