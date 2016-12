FMO schraubt Erwartungen zurück

Nordhorn/Greven. Der Regionalflughafen Münster/Osnabrück ist dem Landkreis Grafschaft Bentheim lieb aber teuer. Das wurde einmal mehr während der jüngsten Sitzung deutlich, in der der Kreistag – eigentlich routinemäßig – über eine Eigenkapitalzuführung in Höhe von 75.833 Euro beschließen sollte. Seit 2015 stockt der Landkreis insgesamt fünfmal das Eigenkapital des FMO mit dieser Summe auf. Zusätzlich gewährt der Kreis ihm Darlehen. Die ersten knapp 76.000 Euro wurden als Kredit an den FMO 2015 überwiesen.

Grund ist die angespannte finanzielle Lage, in der der FMO sich seit Jahren befindet. In den Jahren 1999 bis 2001 hatte die Flughafengesellschaft in ein zweites Terminal, eine Vorfeld-Erweiterung und weitere Gebäude und Straßen investiert. Doch das erhoffte Wachstum trat nicht ein. Im Gegenteil: Waren es 2011 noch mehr als 1,3 Millionen Fluggäste, die am FMO abgefertigt wurden, so waren es im Jahr 2013 nur noch rund 850.000 Passagiere. Schuld daran war unter anderem der Teilrückzug von Air Berlin. Der Umsatz des Flughafens brach im selben Zeitraum von 19,8 auf 13,7 Millionen Euro ein.

90 Millionen Euro Schulden

Ende 2013 saß die Flughafengesellschaft auf 90 Millionen Euro Schulden. Letzte Rettung war ein Finanzierungskonzept der Gesellschafter, die nicht nur bis 2020 das Eigenkapital des FMO aufstocken, sondern ihm auch Darlehen geben. 2024 will der FMO wieder ein ausgeglichenes Ergebnis präsentieren. Dafür müsste das Passagieraufkommen steigen. Doch obwohl dieser Anstieg noch nicht eingetreten ist (2015 wurden 822.000 Fluggäste gezählt), kalkuliert der FMO mit einem jährlichen Plus von 4,2 Prozent auf 1,2 Millionen Fluggäste bis 2025 und einem entsprechenden Umsatz. In der Vorlage des Landkreises Grafschaft Bentheim wird dies kommentiert: „Angesichts des Rückgangs der Passagierzahlen am FMO in den letzten Jahren ist das geplante Wachstum mindestens als sehr ambitioniert zu bezeichnen.“ Dem Landkreis gehören lediglich 0,45 Prozent des regionalen Flughafens. So wie er beteiligen sich die weiteren Gesellschafter ebenfalls anteilig an der Refinanzierung. Hauptanteilseigner sind die Stadtwerke Münster mit 35,06 Prozent, die Beteiligungsgesellschaft Kreis Steinfurt (30,28) und die Stadt Osnabrück mit 17,2 Prozent. Ihre jährliche Kapitalzuführung beläuft sich zusammen auf fast 13,9 Millionen Euro.

„Kontinuierliche Unterstützung muss hinterfragt werden“

Aus Sicht von SPD, Grünen und Linken im Grafschafter Kreistag, muss die kontinuierliche Unterstützung des Regionalflughafens hinterfragt werden. Die Hoffnung auf Anstieg der Passagierzahlen sei Träumerei, urteilte Claudia Middelberg (Grüne). Der FMO sei ein Fass ohne Boden. Hunderttausende Euro seien bereits in der Hiltruper Heide versenkt worden, so Helmut Ranter (Die Linke). Gerd Will (SPD) argumentierte, die Grundlagen für den beschlossenen Sanierungsplan würden durch stetige Änderungen entzogen. Die Zahlen hätten sich weiter deutlich verschlechtert.

Für die Mehrheitsgruppe CDU/FDP warnte Reinhold Hilbers davor, mit 0,45 Prozent die Gesellschaft auszubremsen. Man dürfe nicht in der Mitte der Finanzierung aussteigen. Deshalb müsse der Landkreis seine Verpflichtungen erfüllen.