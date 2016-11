Flugzeug mit brasilianischem Fußballteam in Kolumbien abgestürzt

dpa Bogotá. Ein aus Brasilien kommendes Flugzeug mit mehr als 80 Menschen an Bord ist in Kolumbien abgestürzt. Das teilten lokale Flugbehörden im Fernsehen mit. Die Maschine sei bei dem Berg El Gordo in der Nähe der Ortschaft La Unión vom Radar verschwunden, hieß es. An Bord der Charter-Maschine war auch das brasilianische Erstliga-Fußballteam Chapecoense. Es gebe anscheinend Überlebende, teilte der Flughafen von Antioquia auf Twitter mit. Behörden in La Unión gaben an, es seien sechs Menschen verletzt geborgen worden.