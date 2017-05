Flugbetrieb bei British Airways weiter gestört

Lange Schlangen, verärgerte Passagiere: Ein Ausfall der IT-Systeme hat bei der Fluggesellschaft British Airways Chaos ausgelöst. Die BA strebt jetzt einen „fast normalen Flugplan“ an - aber das dauert noch..

dpa London. Nach einem Ausfall des IT-Systems und weltweitem Chaos läuft der Flugbetrieb bei Großbritanniens größter Fluggesellschaft noch nicht wieder rund. „Wir rechnen heute weiter mit Verspätungen und Flugausfällen“, sagte ein Sprecher des Londoner Flughafens Heathrow zu den Problemen bei British Airways.

Die Fluggesellschaft erklärte, es werde einige Folgestörungen geben, da Maschinen und Besatzung nicht an den planmäßigen Flughäfen seien. Die Gesellschaft entschuldigte sich einmal mehr für die „enorme Betriebsstörung“.

Wegen Systemproblemen wurden am Sonntag weitere British-Airways-Flüge am Frankfurter Flughafen abgesagt worden. Ein ankommender Flug um 9.40 Uhr sowie ein abgehender Flug um 7.15 Uhr seien gestrichen worden, teilte der Flughafenbetreiber Fraport mit. Für Sonntag seien fünf weitere Maschinen nach London geplant, sechs Flugzeuge sollen aus der britischen Hauptstadt in Frankfurt landen. Diese Flüge seien weiterhin im System eingetragen und nicht annulliert, sagte eine Flughafen-Sprecherin.

Großbritanniens größte Fluggesellschaft hatte nach einem Ausfall des IT-Systems am Samstag alle Flüge von den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick abgesagt. British Airways schloss einen Hackerangriff zunächst aus. Tausende Kunden der Airline mussten weltweit Verspätungen oder Flugausfälle hinnehmen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Problem in der Stromversorgung einen Ausfall der IT-Systeme verursacht haben. Das sagte British-Airways-Chef Alex Cruz am Samstagabend. Es gebe keine Hinweise auf einen Cyber-Angriff.