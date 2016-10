Flüchtlinge lernen Berufswelt kennen

Die jugendlichen Flüchtlinge schauten sich die Firma „traytec“ in Gildehaus sowie „Busmann-Alubau“ in Schüttorf an. Ein neues Konzept soll ihnen helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden.

his Schüttorf/Gildehaus. In der Grund- und Hauptschule in Gildehaus wird seit Längerem viel Wert auf die Berufsorientierung der Schüler gelegt. „Wir arbeiten eng mit vielen Betrieben zusammen. So haben die Schüler regelmäßig die Möglichkeit, bei drei- bis vierwöchigen Praktika Eindrücke in den Firmen zu sammeln“, berichtet Michael Conen, der als Schulsozialarbeiter für die Vernetzung von Schule und Betrieben sorgt. Von dieser besonderen Ausrichtung auf die Berufswelt profitiert auch die Sprachklasse für Flüchtlinge, die im vergangenen Schuljahr an der Gildehauser Schule eingerichtet wurde. In dieser Klasse werden vornehmlich Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan unterrichtet. Alle sind ohne Eltern oder Verwandte, also unbegleitet, nach Deutschland gekommen. Die Schüler zwischen 12 bis 17 Jahren haben dabei über die Altersunterschiede hinweg in einer Klasse Deutschunterricht als Anfangsschwerpunkt.

Mit ihren gewonnenen Kenntnissen hat auch die Sprachklasse schon die Möglichkeit bekommen, die Berufswelt in ihrer neuen Lebensumgebung kennenzulernen. Als erstes stand ein Besuch bei der kunststoffverarbeitenden Firma „traytec“ in Gildehaus auf dem Programm. In der vergangenen Woche stattete die Flüchtlingsklasse dann der Firma „Busmann-Alubau“ im Schüttorfer Instustriegebiet einen Besuch ab. Dort bekamen die Schüler Einblicke, wie im modernen Metallbau Fenster, Türen und Fassaden hergestellt werden. Nach einer Begrüßung führte Geschäftsführerin Carina Busmann die Schüler durch die verschiedenen Phasen der Produktion. Vor allem der hohe Grad der Technologisierung weckte dabei bei den Schülern das Interesse. So nutzten sie immer wieder die Chance, Fragen zu den verschiedenen Arbeitsprozessen zu stellen. „Deutsch ist nicht nur die Grundlage, um in der Regelklasse unterrichtet werden zu können, sondern auch, um in den Betrieben etwas zu verstehen“, betont Klassenlehrer Wilhelm Vlaanderen, der das Sprachpilotprojekt an der Hauptschule ins Leben gerufen hat.

Ahmad Shinadh ist vor elf Monaten aus Syrien nach Deutschland geflüchtet. „So eine Firma habe ich in Syrien noch nicht gesehen. Sie machen tolle Arbeit“, sagt der 15-Jährige, der sich schon gut auf Deutsch verständigen kann. Überhaupt fällt auf, dass die Schüler der Flüchtlingsklasse möglichst oft versuchen, Deutsch zu sprechen. „Bei der Berufsorientierung dient Deutsch als Integration. Sie merken, dass sie die Sprache brauchen, um weiterzukommen“, sagt Michael Conen. Für den Schulsozialarbeiter ist der Besuch bei der Firma im Schüttorfer Industriegebiet eine besondere Bestätigung seiner Arbeit. Während des Rundgangs durch die verschiedenen Produktionsschritte trifft Conen immer wieder auf bekannte Gesichter und nimmt sich die Zeit für einen kleinen Austausch mit den Mitarbeitern. „Vier unserer ehemaligen Schüler machen inzwischen eine Ausbildung bei Busmann“, erklärt Conen und freut sich darüber, dass sich die enge Zusammenarbeit auch in der Praxis auszahlt.

Von einem Ausbildungsplatz sind die Schüler der Flüchtlingsklasse aktuell noch einen großen Schritt entfernt.

Mit neuem Konzept wird an der Gildehauser Hauptschule aber daran gearbeitet, dass sich das ändert. Dazu setzt Klassenlehrer Wilhelm Vlaanderen auch moderne Technik und Software im Unterricht ein. Die Schüler können in einem Projekt zur Digitalisierung mit eigenen Tablets arbeiten, die auch über Sprachprogramme in ihrer Muttersprache verfügen. „So kann jeder auf seinem Niveau lernen. Man muss bedenken, dass einige unserer Schüler vorher noch nie eine Schule von innen gesehen haben“, sagt Vlaanderen, der sich umso mehr über die Fortschritte seiner Schüler freut.