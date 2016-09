Flüchtling erschossen - Gewerkschaft steht hinter Polizisten

dpa Berlin. Nach den tödlichen Polizeischüssen in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin hat die Deutsche Polizeigewerkschaft vor einer Vorverurteilung der Beamten gewarnt. In einigen Medien werde an der Rechtmäßigkeit des Schusswaffen-Einsatzes gezweifelt, kritisierte der Berliner Gewerkschaftschef, Bodo Pfalzgraf. In der Nacht war ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft von Polizisten angeschossen und tödlich verletzt worden. Die Beamten wollten ihn daran hindern, einen Mitbewohner mit einem Messer anzugreifen. Der soll vorher vermutlich die Tochter des Getöteten missbraucht haben.