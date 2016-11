Flüchtender Falschfahrer auf der Autobahn: zwei Tote

Mehr aus diesem Ressort

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump dreht sich das Personalkarussell weiter. Die Kernfrage am Wochenende: Wird Trumps scharfer innerparteilicher Kritiker Romney Außenminister? Ein Treffen der erbitterten Streithähne scheint jedenfalls positiv verlaufen zu sein. mehr...

Nach dem Mord an einer Studentin in Freiburg hofft die Polizei auf die Auswertung von DNA-Spuren. Ein Suchhund hatte zuvor eine Fährte aufgenommen und die Ermittler in einen Hörsaal geführt. Aber bringt diese Spur die Ermittler weiter? mehr...