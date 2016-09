Florian Wintels: „Einfach Spaß am Schreiben“

Interessiert man sich in der Grafschaft Bentheim für Poetry Slam, kommt man an ihm nicht vorbei: Florian Wintels aus Bad Bentheim steht seit 2009 auf der Bühne und hat im vergangenen Jahr sein erstes Buch veröffentlicht.

Bad Bentheim. Schon relativ früh hat der heute 22-Jährige angefangen, die ersten Gedichte zu schreiben. „Da muss ich etwa acht oder neun Jahre alt gewesen sein. Meine Deutschlehrerin fand das klasse, dass ich mich nicht nur im Unterricht damit beschäftigt habe“, erinnert sich Florian schmunzelnd. Die Ideen zu den Gedichten kamen damals wie heute ganz von selbst. „Ich wollte damit nichts verarbeiten, sondern hatte einfach Spaß am Schreiben. Das ist auch heute noch so“, erzählt der Bentheimer.

In der Schule auf die Bühne geschubst

Die ersten richtig konkreten Schritte in Richtung Poetry Slam fingen für Florian in der Schule an. Am Burg-Gymnasium in Bad Bentheim nahm der damals 16-Jährige am Fach „Darstellendes Spiel“ teil. „Mit unserem Lehrer Thomas Füser haben wir dabei das Thema Poetry Slam behandelt. Von ihm habe ich auch meinen Schubs auf die Bühne erhalten, 2009 bin ich zum ersten Mal beim 1. Wortwahl-Slam aufgetreten“.

17 Newcomer trugen innerhalb von vier Stunden im ausverkauften KTS in Nordhorn ihre Texte vor – mittlerweile findet der Wettbewerb viermal im Jahr statt, Austragungsort ist seit 2014 das Forum des Burg-Gymnasiums. „Ich habe zwar nicht den ersten Platz belegt, aber schnell gemerkt, dass es mir Spaß macht, auf der Bühne zu stehen und Quatsch zu erzählen“, erinnert sich Florian an seinen ersten Auftritt.

Aus der Grafschaft zur Deutschsprachigen Meisterschaft

Nach weiteren kleineren Slams ging Wintels 2011 für Bentheim bei der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaft in Hamburg an den Start. Die Teilnehmer kamen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich und der Schweiz. Fünf Minuten hatte damals jeder Slammer Zeit, seinen Text vorzutragen. Nach fünf Minuten wurde Musik eingespielt, deren Lautstärke nach und nach anstieg. „Es wird immer schwieriger, sich auf das Vortragen des Textes zu konzentrieren, für das Publikum wird auch das Zuhören schwerer. Du sollst dich schließlich an dein Zeitlimit halten“, erklärt Florian. „Damals habe ich den letzten Platz belegt – anschließend habe ich erstmal fünf Tage lang Texte gelesen und geschaut, was ich besser machen kann“.

Seitdem geht es weiter bergauf: Jeweils zweimal hat der gebürtige Emsländer bereits am U-20 und Ü-20 Wettbewerb teilgenommen, gewann 2013 gar die Niedersächsisch-Bremische Meisterschaft und moderiert mittlerweile den Wortwahl-Slam in Bentheim sowie einen weiteren Slam in Paderborn, dem Studienort des 22-Jährigen.

Im vergangenen Jahr ist schließlich „Sieben auf einen Scheiß“ erschienen – richtig, Florians Texten kann man jetzt nicht mehr nur auf der Bühne lauschen, sondern auch in einem Buch selbst lesen. „Am besten kommen meine Texte aber bei Auftritten rüber, schließlich lebt der Poetry Slam von Gestik, Mimik und auch meinem Rumgehampel auf der Bühne“. In diesem Jahr plant der 22-Jährige außerdem seinen ersten Workshop.

Nimmt die ganze Slammerei auch einen wichtigen Platz im Leben des jungen Poeten ein, wird für das Essen mit der Großmutter am Ostermontag auch schnell mal ein Auftritt abgesagt: „Eigentlich hätte ich tags zuvor noch einen Auftritt in der Schweiz gehabt, rechtzeitig nach Hause geschafft hätte ich das so nicht, also habe ich den Termin abgesagt und für einen Ersatzmann gesorgt.“

Und Musik macht er auch noch

Hin und wieder kommt es auch vor, das Florian sich einen roten Pullunder überstreift und dann für die Band „the redphones“ auf der Bühne steht, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr beim Stonerock-Festival in Bad Bentheim – so wundert es dann auch nicht, das Wintels in Paderborn Populäre Musik und Medien studiert und mit „Wojtek der Bär“ ein weiteres Bandprojekt am Laufen hat.