dpa Berlin. Im Europa-Center in der Berliner City-West brennt es. Flammen schlugen am Nachmittag aus dem Dach des Hochhauses nahe dem Bahnhof Zoo und der Gedächtniskirche im Ortsteil Charlottenburg. Eine dicke Rauchsäule stieg in den Himmel. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Mehrere Medien berichten zunächst von technischen Ursachen.