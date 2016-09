Firma Kopietz unter neuer Leitung

am Schüttorf.Wie gewohnt wird die Firma auch in Zukunft in den Bereichen Heizung, Sanitär und Lüftung tätig sein. Der Kundenkreis erstreckt sich von der Privatkundschaft über Gewerbekunden bis hin zu behördlichen Auftraggebern.

Abgedeckt werden alle Arbeiten, vom tropfenden Wasserhahn bis hin zum hochwertigen Neubauvorhaben.

Selbst bei dem Einsatz der neuesten Technologien im Rahmen der erneuerbaren Energien bei Heizungs-Sanierungen ist das erfahrene Team des Schüttorfer Unternehmens gefragt.

Weitere Schwerpunkte sind die Sanierung von Bädern, insbesondere im Bereich der Barrierefreiheit, sowie der Kundendienst.

Die Firma Kopietz mit Sitz an der Industriestraße 26 ist zwecks individueller Terminvereinbarung unter folgender Telefonnummer erreichbar: (05923) 96530.