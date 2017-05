Finanzen setzen Kirchenrenovierung Grenzen

Der katholischen Kirche in Bad Bentheim stehen spannende Monate bevor. Die umfangreiche Renovierung hat begonnen. In puncto Finanzierung gab es für die Kirchengemeinde allerdings nicht so gute Nachrichten.

Bad Bentheim. Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das sich die katholische Kirchengemeinde in Bad Bentheim gesteckt hat. Am zweiten Advent soll das Gotteshaus am Nordring wieder geöffnet werden – und den Besuchern einen ganz anderen Anblick bieten als bisher. Seit Anfang Mai ist die Kirche St. Johannes der Täufer geschlossen, für die Gottesdienste weicht die Gemeinde ins Schwesternhaus, nach Gildehaus oder Schüttorf aus. Nun wird das Innere der Kirche Schritt für Schritt für die umfangreiche Renovierung vorbereitet.

Zuletzt wurde das katholische Gotteshaus in den 1970er-Jahren saniert. Jetzt wird es wieder höchste Zeit, da sind sich Kirchenvorstand Stephan Jürgens und Pfarrer Hubertus Schnakenberg sicher. „Es wird der lose Putz runtergenommen und der Wandbelag erneuert. Die Bänke bekommen eine neue Polsterung, eine neue Beleuchtung wird installiert. Auch ein neuer Altar wird aufgestellt“, zählte Jürgens einige der Arbeiten auf, die in den kommenden Monaten in der Kirche durchgeführt werden. Auch der Eingangsbereich wird verändert und durch ein Gitter abgetrennt – das zu bestimmten Zeiten den Blick auf den Hochaltar ermöglichen, den Zutritt aber versperren soll (die GN berichteten). „Wir hätten es gern offener gehabt, aber das Risiko ist zu groß“, meinte Jürgens in Anspielung auf Vandalismusvorfälle in Kirchen. Schon bald sollen die ersten Handwerker ihre Arbeit in der katholischen Kirche beginnen.

Keine Förderung

Allein das Aufstellen des Gerüstes über den kompletten Innenraum der Kirche kostet rund 50.000 Euro, erzählte Stephan Jürgens. Insgesamt kann die Gemeinde 600.000 Euro für die Renovierung ausgeben – 150.000 Euro weniger als zunächst geplant. „Wir haben keine Förderung aus öffentlichen Mitteln bekommen“, erzählte Jürgens. Auch habe man über die Abgeordneten in Hannover und Berlin versucht, an Fördertöpfe zu gelangen – „aber es gibt keine“.

300.000 Euro übernimmt das Bistum Osnabrück, die andere Hälfte zahlt die Gemeinde aus Rücklagen und Spenden. „Wir liegen bei den Spenden schon deutlich über 80.000 Euro“, erzählte Pfarrer Schnakenberg begeistert. „Beim Bistum wurde uns gesagt, dass schon 30.000 Euro gut wären. Wir sind wirklich begeistert von der Spendenbereitschaft hier vor Ort.“ Die Kirchengemeinde zählt rund 3300 Mitglieder. „Viele haben uns mit kleineren und mittleren Spenden bedacht“, sagte Stephan Jürgens dankbar.

Da nun weniger Geld zur Verfügung steht, kann nicht alles vom Wunschzettel der Gemeinde jetzt in Angriff genommen werden. So werden zwar die Gemälde der Seitenaltäre restauriert und gereinigt, aber – „so leid es uns tut“ (Jürgens) – die restlichen Altäre und Gemälde in der Kirche müssen warten. Auch die Frage, ob es sich bei dem Gemälde des Hochaltars um ein Werk des flämischen Malers Peter Paul Rubens oder aus seiner Werkstatt handelt, wird zurückgestellt (die GN berichteten). „Für weitergehende Untersuchtungen haben wir derzeit einfach nicht das Geld“, sagte Jürgens.

Auch die Orgel wird zunächst nicht angerührt. „Es gibt unter Experten verschiedene Meinungen, ob sich eine Reparatur noch lohnt oder ob die Orgel ersetzt werden muss. Eine Neue würde rund 250.000 Euro kosten“, erläuterte der Kirchenvorstand. Um diese Frage wolle man sich später kümmern – in der Hoffnung, dass die bestehende Orgel noch so lang hält.

Fundstücke

Aber die katholische Kirche hält bei allem Renovierungsbedarf auch positive Überraschungen bereit. So fanden die Helfer beim Ausräumen der früheren Sakristei hinter dem Hochaltar (die heutige Sakristei wurde 1932 gebaut) einen in Vergessenheit geratenen Wandschrank. Der passende Schlüssel war sogar noch im Fundus der Kirche. Im Schrank lagerten unter anderem kleine Kännchen für Wein und Wasser für den Gottesdienst. Außerdem ruhte dort ein vergoldeter Kelch, dessen Gravur verrät, dass er 1927 in Erinnerung an die Priesterweihe von Johannes Beßelmann gestiftet wurde. Einen zweiten Kelch schätzt Pastor Schnakenberg noch älter ein.

Außerdem wurde dort eine Zigarrenkiste gefunden mit Bruchstücken eines Chorfensters aus dem Jahr 1676, das das Wappen des Christoph Bernhard von Galen zeigte und im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Schließlich entdeckten die Helfer noch ein Kreuz nebst zwei Kerzenhaltern aus dem Jahr 1805. „Es macht schon Spaß, auf solche verborgenen Schätze zu treffen“, meinte Stephan Jürgens und er ist sich sicher: „Da kommt noch das eine oder andere Spannende auf uns zu.“