Filmbegeisterte Bad Bentheimer gesucht

Bad Bentheim. Ende Februar trifft sich zum ersten Mal der neu gegründete „Arbeitskreis Kino“. Dieser Arbeitskreis soll ehrenamtlich Filmvorstellungen in Bad Bentheim organisieren. „Ein solches Angebot war ein lang gehegter Wunsch der Bentheimer Bürger. Mit Fertigstellung des Soziokulturellen Zentrums an der Kirchstraße war nunmehr auch ein passender Ort gefunden, in dem Filmvorführungen stattfinden können“, berichtete die SPD-Fraktion in der jüngsten Ratssitzung.

Dem Verein des Unabhängigen Jugendhauses Bad Bentheim ist es zwischenzeitlich gelungen, einen Förderer für das nötige Equipment zu gewinnen, sodass die nötigen Anschaffungen für die Stadt nun sogar haushaltsneutral seien. Kleinere Kinoangebote im Rahmen des Ferienprogramms für Kinder und Jugendliche hätten bereits regen Anklang gefunden. Diese sollen – in größerem Rahmen – auch in Zukunft weiterhin durch das Jugendhaus abgedeckt und sogar ausgebaut werden.

Zusätzlich soll nun auch ein Filmangebot für Erwachsene und Senioren eingerichtet werden. Organisiert und betrieben werden soll dies von einem ehrenamtlichen Arbeitskreis, für den die Sozialdemokraten Interessierte und Filmbegeisterte Bad Bentheimer suchen. Ein erstes Treffen ist für Dienstag, 28. Februar, 19 Uhr im „Treff 10“ vorgesehen.

Interessierte Teilnehmer des neuen Arbeitskreises Kino können sich bei: Ingrid Berkemeyer, Telefon 05922 3502, oder per E-Mail unter ingrid.berkemeyer@gmx.de; Holger Berg, Telefon 05922 9944923, oder per Mail berg@stadt-badbentheim.de melden.