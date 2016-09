FIFA-Turnier: Fußballkünstler auf dem Sofa

Bad Bentheim. Kurz nach dem Champions League-Duell Manchester City gegen Juventus Turin standen die beiden Teams schon wieder auf dem Fußballplatz. Doch diesmal duellierten sich nicht Kevin de Bruyne und Gianluigi Buffon auf dem grünen Rasen in Turin, sondern vier Jugendliche auf dem Sofa des Unabhängigen Jugendhauses Bad Bentheim. Denn das Jugendhaus hatte zum zweiten Grafschafter FIFA Playstation-Turnier geladen.

21 junge Männer von den Jugendhäusern aus Lohne, Wietmarschen, Neuenhaus, Bad Bentheim, Gildehaus und Schüttorf konnten sich vorher intern für das Turnier qualifizieren. Die Idee zum FIFA-Turnier entstand bereits im vergangenen Jahr im Arbeitskreis der Grafschafter Jugendhäuser. „Wir haben festgestellt, dass Fußball und FIFA bei den Jugendlichen sehr angesagt ist. In den Jugendhäusern wollen wir ihnen eine Plattform bieten, dieses Medium zu nutzen“, erklärt Jugendhausleiter Dennis Kley. Neben dem Spaß und dem Kennenlernen anderer Jugendlichen sollen die jungen Männer die Chance haben, sich grafschaftweit mit anderen begeisterten Playstation-Spielern zu messen.

In Zweier-Gruppen an die Controller

Schon bevor es an die Controller und vor die Bildschirme ging, war die Aufregung groß. Wer bekommt welches Team? Aus einer Vorauswahl der zehn besten Mannschaften bei dem Playstation-Spiel FIFA 16 wurde den Jugendlichen ein Team zugeteilt, mit dem sie das ganze Turnier in Zweier-Gruppen bestritten. Viele der 14- bis 18-Jährigen waren bereits im Vorjahr dabei und konnten den Beginn des Turniers kaum noch abwarten. „Wir sind mit die Besten aus unserem Jugendhaus und wollen natürlich gewinnen“, sagt der 18-jährige Kenan Erol aus Bad Bentheim, der gemeinsam mit dem 17-jährigen Oktay Yerli mit der Mannschaft Arsenal London antrat.

Die Gruppenphase

In der Vorrunde lagen Freude und Enttäuschung eng beieinander. Die zehn Teams traten in zwei Gruppen mit jeweils fünf Spielen gegeneinander an. Immer vier Partien liefen gleichzeitig ab und die jungen Männer hatten in jedem Spiel zwölf Minuten Zeit ihr Geschick am Controller zu zeigen. Während Bayern München die Dortmunder locker mit 2:1 schlug, ging es im Spiel Arsenal London gegen Juventus Turin heiß her. Die beiden Bentheimer, die die Spieler von Arsenal London geschickt über den virtuellen Fußballplatz laufen ließen, fühlten sich mit einer 3:2 Führung zum Ende des Spiels sicher – mit einem Ausgleich in der Nachspielzeit hat hier wohl keiner gerechnet.

„Das wird knapp mit dem Einzug ins Halbfinale“, zieht Kenan Erol nach dem zweiten Unentschieden Bilanz. Doch noch wollen die zwei Jungs nicht aufgeben. „Wir wissen, wo unsere Stärken liegen. Wir haben eine gute Kommunikation, unsere Pässe sind perfekt und unsere Mannschaft ist ballsicher“, meint Kenans Mitspieler Oktay Yerli.

Im fliegenden Wechsel saßen schon die nächsten vier jungen Grafschafter auf den Stühlen vor den Bildschirmen. Die beiden Jungs von Barcelona konnten sich im Spiel gegen Juventus Turin endlich über ihr erstes Tor freuen, doch Juventus überragte hier mit sechs Gegentoren – das vorzeitige Aus für die Spanier. Und auch im Nebenraum war zwei Jungs die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Manchester hat 1:5 gegen Paris verloren. Freudensprünge hingegen bei Real Madrid, Arsenal London, Bayern München und Juventus Turin – die vier Mannschaften haben es ins Halbfinale geschafft.

Hot Dogs und Halbfinale

Für die anderen 13 Jungs hieß es nun die Hot Dogs genießen und ihren Favoriten die Daumen drücken. Denn im Halbfinale standen sich nicht nur acht Grafschafter Jugendliche gegenüber, sondern auch vier Jugendhäuser. Das erste Halbfinale entschied sich somit zwischen Schüttorf und Bentheim, das zweite zwischen Wietmarschen und Neuenhaus. Mit viel Herzblut und lautem Geschrei ging es in der ersten Partie zwischen Real Madrid und Arsenal London her. Die Bentheimer konnten sich hier mit den Engländern beweisen und zogen als erste Mannschaft ins Halbfinale ein.

Dann waren alle Augen auf die Partie zwischen Bayern München und Juventus Turin gerichtet, denn die vier Jungs mussten nach einer Verlängerung das Spiel im Elfmeterschießen entscheiden. Der 13-jährige Nikita Hefke aus Füchtenfeld und der 12-jährige Timo Damhuis aus Wietmarschen bewiesen ein ruhigeres Händchen am Controller und waren mit Bayern München das zweite Team im großen Finale. „Wir hätten nie gedacht, dass wir es soweit schaffen“, freut sich Nikita, „die Konkurrenz war so gut.“ Timo sieht das gute Zusammenspiel der beiden Freunde als Stärke ihrer Mannschaft. „Jetzt wollen wir gewinnen“, betont er.

Bayern gegen Arsenal im Finale

Das Finale war spannend, Kenan und Oktay konnten sich mit Arsenal London in einem intensiven Spiel gegen Nikita und Timo von Bayern München durchsetzen und freuten sich bei jedem der vier Tore noch ein bisschen lauter. Doch sie verließen den Platz nicht ganz ohne Gegentore: Auch die beiden 12- und 13-jährigen konnten zwei Bälle ins Netz schießen. Mit einem 9:0 Sieg haben sich die beiden 17-jährigen Fatmir Kekeres und Xelat Hamo aus Neuenhaus mit Juventus Turin auf den dritten Platz gegenüber Real Madrid gekämpft.

Für die drei ersten Plätze gab es Gutscheine über 25, 50 und 75 Euro. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir wirklich gewinnen. Unser großes Ziel war es, unter die letzten Drei zu kommen. Wir sind super glücklich“, betont Kenan vom Siegerteam. Von dem Gewinn wollen sie neue Controller für ihr Jugendhaus kaufen. „Unsere alten sind einfach abgenutzt“, weiß Oktay.