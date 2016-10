Feuerwehrübung: Zug stößt mit Auto zusammen

Mehr aus diesem Ressort

Ingo Mardink aus Wilsum ist für den Ceres Award des dlz-Agrarmagazins nominiert. Damit ist er einer von bundesweit 30 Finalisten für den Titel „Landwirt des Jahres“. Der Preis wird am 18. Oktober in Berlin vergeben. mehr...

Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in verschiedene Autohäuser in der Niedergrafschaft eingebrochen. Auch ein Kiosk in Schüttorf und die Lebenshilfe in Nordhorn wurden bestohlen. mehr...