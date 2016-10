Feuerwehren rücken zur Übung in Gildehaus aus

fsu Gildehaus. Zu einem Einsatz in Gildehaus eilten am Montagabend die Feuerwehrkameraden der Bentheimer und Gildehauser Wehr. Unterstützt werden sie von der Feuerwehr De Lutte und den Einsatzkräften des DRK Ortsvereins Bad Bentheim und Gildehaus. Es handelt sich allerdings um eine Magistratsübung. Mehr dazu lesen Sie am Dienstag auf GN-Online.(...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/feuerwehren-ruecken-zur-uebung-in-gildehaus-aus-169845.html

Blaulicht in Gildehaus: Die Ortsfeuerwehren Bad Bentheim und Gildehaus sind am Montagabend zu einer gemeinsamen Übung ausgerückt.

