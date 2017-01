Feuerwehr rettet Katze – Alarm in Neuenhaus

Bild 1 / 3 Gerettet: Die Feuerwehr holte die Katze mithilfe der Hubrettungsbühne vom Hausdach. Foto: Schock

Gerettet: Die Feuerwehr holte die Katze mithilfe der Hubrettungsbühne vom Hausdach. Foto: Schock

Gerettet: Die Feuerwehr holte die Katze mithilfe der Hubrettungsbühne vom Hausdach. Foto: Schock

Zwei kleinere Einsätze haben am Sonnabend Feuerwehren in der Grafschaft gefordert. In Nordhorn wurde eine Katze von einem Hausdach gerettet. In Neuenhaus hatte ein Rauchmelder Alarm ausgelöst und Schlimmeres verhindert.