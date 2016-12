Feuerwehr Nordhorn rückt zu Schornsteinbrand aus

Die Feuerwehr Nordhorn ist am Samstagnachmittag in den Stadtteil Bookholt gerufen worden. Dort brannte ein Schornstein. Es gab keine Verletzten. Die Helfer rückten in den vergangenen Tagen noch zu anderen Einsätzen aus.

ab Nordhorn. Winterzeit ist für die Feuerwehr die Zeit der Schornsteinbrände. Zum zweiten Einsatz dieser Art in dieser Woche ist die Feuerwehr Nordhorn am Sonnabend um kurz vor 16 Uhr gerufen worden. Ziel war die Amselstraße im Stadtteil Bookholt. Die Einsatzkräfte rückten mit drei Fahrzeugen aus, kontrollierten den Dachboden, fegten den Schornstein und übergaben dann an den zuständigen Schornsteinfeger.

Bereits am Freitag war die Feuerwehr Brandlecht zu einer Türöffnung für den Rettungsdienst alarmiert worden. Die Kameraden konnten die Tür schnell öffnen und so dem Rettungsdienst den Weg zum Patienten bereiten. Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr rückte der Gefahrgutzug der Feuerwehr Nordhorn zur Eissporthalle aus. Dort war durch eine automatische Anlage ein erhöhter Wert von Ammoniak in der Lüftungsanlage gemeldet worden. Vor Ort stellte sich dies jedoch als Fehlalarm heraus.