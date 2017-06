Feuerwehr Nordhorn löscht Buschbrand

Bild 1 / 3 Die Feuerwehr Nordhorn startete den Löschangriff über die Bahnschienen am Vennweg. Foto: Konjer

Ein Gebüsch stand am Mittwochabend in Nordhorn in Flammen. Foto: Konjer

Von Jonas Schönrock

An der Marienburger Straße in Nordhorn stand am Mittwochabend ein Gebüsch in Flammen. Bei den Löscharbeiten stießen die Kameraden auf ein Hindernis.