Feuerwehr löscht Schornstein

Bad Bentheim. Zu einem Dachstuhlbrand an der Eisenbahnstraße ist die Freiwillige Feuerwehr Bad Bentheim am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr alarmiert worden. Ein Passant hatte starke Rauchentwicklung aus dem Schornstein gemeldet. Vor Ort fanden die Kameraden jedoch kein sichtbares Feuer vor. Die Polizei hatte mehrmals erfolglos versucht, den Hausbewohner zu wecken. Daher begann die Feuerwehr mit der Menschenrettung. Nach kurzer Zeit wurde der Hausbewohner unverletzt aus dem leicht verrauchten Haus befreit, teilt die Bentheimer Wehr auf ihrer Facebook-Seite mit. Der Schornstein sei durch Rußablagerungen verschlossen gewesen. Das Brandgut, das sich in dem Kamin und in der Revisionsöffnung des Schornsteins befand, wurde ausgeräumt und außerhalb des Hauses abgelöscht. Zur Sicherheit wurde der Schornstein gekehrt. Im Einsatz waren der komplette Löschzug der Feuerwehr Bad Bentheim, der DRK Ortsverein Bentheim/Gildehaus, der Rettungsdienst und die Polizei.

