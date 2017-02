Ein brennendes Auto an der Schwartenpohlerstraße löschte am Montag die Feuerwehr Lohne. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr löscht brennendes Auto in Lohne

gn Lohne. Die Feuerwehr Lohne eilte am Montag gegen 13 Uhr zu einem Brand an der Schwartenpohlerstraße. Dort stand auf einem Hof ein Auto in Flammen, teilt die Wehr auf Facebook mit. Das Feuer war rasch unter Kontrolle. „Der Einsatz war nach etwa 45 Minuten für uns beendet. Wir waren mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort“, schreibt die Feuerwehr.