Feuerwehr löscht Brand in Asylbewerberunterkunft

Die Feuerwehr hat am Mittwochmorgen einen Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber an der Itterbecker Straße in Uelsen gelöscht. Es gab keine Verletzten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Uelsen. In einer Unterkunft für Asylbewerber in Uelsen hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Nach ersten Informationen stand das Schlafzimmer einer leer stehenden Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes an der Itterbecker Straße in Flammen. Zwei Männer in einer Wohnung im Erdgeschoss wurden gegen 5 Uhr durch einen Brandmelder auf das Feuer aufmerksam. Sie alarmierten die Rettungskräfte und konnten sich selbst unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr Uelsen, die mit 35 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen ausrückte, brachte den Brand unter Kontrolle. Sie konnte aber nicht verhindern, dass das Schlafzimmer ausbrannte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.