Einsatz für die Feuerwehr in Schüttorf: Am Nußbaumweg brannte ein Unterstand an einer Garage.

Feuerwehr löscht Brand am Nußbaumweg in Schüttorf

Schüttorf. In einem Unterstand am Nußbaumweg in Schüttorf hat am Dienstagmittag gelagertes Holz gebrannt. Das Feuer griff auf die Garage über, als die Feuerwehr eintraf. Der Brand konnte jedoch noch rechtzeitig gelöscht werden. Es entstand nach bisherigen Informationen nur geringer Schaden am Gebäude beziehungsweise an der Garage. Nachbarn bemerkten die Rauchentwicklung aus dem Garten. Die Ursache ist noch unklar. Vor Ort waren 31 Feuerwehrleute im Einsatz.