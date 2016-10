Mehr aus diesem Ressort

Auch zwei Tage nach dem gewaltsamen Tod einer Altenheimbewohnerin in Neuenhaus herrscht Unklarheit darüber, wie es zu der Tat kommen konnte. Das „Haus am Bürgerpark“ hat seine Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. mehr...

Ein Mann hat am Sonntag einen Unfall auf der Tank- und Rastanlage Ems-Vechte Ost an der Autobahn 31 bei Lohne gehabt. Er flüchtete vom Unfallort und wurde Stunden später gefasst. Anscheinend wollte er Suizid begehen. mehr...

Seit einem halben Jahrhundert drücken bereits Kinder in der Sünte-Marien-Schule in Wietmarschen die Schulbank. Mit einem großen Fest feierten gestern Nachmittag Lehrer, Eltern und zahlreiche Schüler das Jubiläum. mehr...

Nach dem gewaltsamen Tod einer 87-Jährigen in einem Altenheim in Neuenhaus ist das Entsetzen groß. Ein 18-Jähriger soll die Frau am Sonnabend umgebracht haben. Er sitzt nun wegen des Verdachts auf Totschlag in Haft. mehr...