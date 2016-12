Feuer bei Party in Oakland - Polizei befürchtet bis zu 40 Tote

dpa Oakland. Bei einem Feuer in einem Lagerhaus in Kalifornien sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche Menschen wurden nach dem Brand in Oakland noch vermisst - die Polizei befürchtet bis zu 40 Tote. Die Ermittlungen zur Ursache liefen, sagte Feuerwehrchefin Deloach-Reed. In dem zweistöckigen Gebäude fand am Freitagabend eine Party stand. Bilder zeigten, wie große Flammen aus dem Lagerhaus schlugen. Mehr als 70 Feuerwehrmänner waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Das Dach stürzte ein.