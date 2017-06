Ferienprogramm von Akrobatik bis Theater

gn Nordhorn. In diesen Tagen werden an den Schulen in Nordhorn die Ferienpässe für die Klassen eins bis sieben und an den Kindergärten die Mini-Ferienpässe für Vorschulkinder verteilt. Der Mini-Ferienpass enthält eine Reihe von Angeboten aus dem Ferienpass, die auch für die Vorschulkinder geeignet sind. Neben Dauerangeboten wie zum Beispiel Preisermäßigungen beim Besuch des Tierparks, der Freilichtbühnen und Schwimmbäder sind dies beispielsweise regelmäßige Vorlesestunden in der Stadtbibliothek und ein Kindermusikkonzert im Stadtpark.

Die 48. Auflage des Ferienpasses bietet dank der aktiven Unterstützung zahlreicher Nordhorner Vereine und Institutionen ein abwechslungsreiches Programm mit einer Vielzahl von Dauerangeboten in Form von Preisermäßigungen sowie bis zu zwölf Veranstaltungen täglich.

Einer der Schwerpunkte sind traditionell die Kreativangebote. Die Kunstschule der Städtischen Galerie, der Kinderschutzbund, die Katholische Familienbildungsstätte und die Abteilung Jugendarbeit der Stadt Nordhorn bieten ein- und mehrtägige Aktionen an. Darunter befinden sich Bastelangebote wie das Silbergießen, Filzen und Nistkastenbauen sowie das Bearbeiten von Sandstein oder Speckstein.

Das Theaterpädagogische Zentrum ist erneut mit Theater-, Zirkus- und Akrobatikworkshops vertreten. Und auch der Tierpark ist mit zahlreichen Angeboten im Programm.

Sport und Bewegung ist ein weiteres Leitthema im Ferienpass: Leichtathletik, Fußball, Boxen, Judo, Schach, Kinderturnen und mehr. Kanutouren, ein Kindermusikkonzert, Computerworkshops, Tagesfahrten, Vorlesestunden, Tauchangebote, „Mit den Jägern durch den Wald“, GN-Besichtigungen und eine große Palette weiterer Veranstaltungen komplettieren den Ferienpass 2017.

Zu den erstmals angebotenen Veranstaltungen gehört eine Erkundung der Burg Bentheim und ein Abenteuertag mit den Pfadfindern. Nach mehreren Jahren gibt es auch wieder ein Tischtennisturnier. Mehrere Veranstaltungen werden speziell für Kinder mit und ohne Handicap angeboten.

Generell sind alle Veranstaltungen für Kinder mit Einschränkungen offen. Bei Fragen erteilt die Abteilung Jugendarbeit Auskunft und vermittelt bei Bedarf auch Begleitpersonen.

Für zahlreiche Veranstaltungen ist eine vorherige Anmeldung im Online-Verfahren erforderlich. Von Sonnabend, 10. Juni, bis Donnerstag, 15. Juni, werden die Anmeldungen auf der Internetseite www.nordhorn.feripro.de entgegengenommen. Anschließend erfolgt eine Auslosung bei den Veranstaltungen, bei denen mehr Anmeldungen eingegangen als Teilnehmerplätze vorhanden sind.

Am Freitag, 16. Juni, wird ein Link zu einem persönlichen Veranstaltungspass zugeschickt. Anschließend können wieder Plätze für Veranstaltungen gebucht werden, die nicht ausgebucht sind.

Die Abteilung Jugendarbeit bietet erstmals auf Nachfrage Hilfestellungen beim Buchen und beim Bezahlen der Veranstaltungen an: Von Montag, 12. Juni, bis Donnerstag, 15. Juni, können Termine hierfür im Jugendtreff Blanke, Telefon 05921 8509742, im Kindertreff Eulennest, Telefon 05921 7123140, im Jugendzentrum, Telefon 05921 89430 sowie in der Abteilung Jugendarbeit im Stadthaus II, Telefon 05921 878-347 vereinbart werden.