Ferienpark: „Historischer Moment“ für Itterbeck

Uelsen/Itterbeck. Der Rat der Samtgemeinde Uelsen hat am Montag einen Beschluss gefasst, der für Itterbeck einen „historischen Moment“ markiert, meint Samtgemeindebürgermeister Herbert Koers. Mit einer Änderung des Flächennutzungsplans haben die Politiker den Weg freigemacht für den seit vielen Jahren geplanten Bau des Ferien- und Freizeitparks auf dem Gelände des früheren Bundeswehrdepots. Dem einstimmigen Ratsbeschluss waren langwierige und zähe Verhandlungen und Abstimmungen vorausgegangen, bei denen der Natur- und Artenschutz auf dem gut 130 Hektar großen Gelände eine bedeutende Rolle spielte.

Seitdem die beiden Natur- und Umweltschutzverbände NABU und BUND in die Planung miteinbezogen werden, lehnen sie das Projekt nicht mehr – wie noch 2013 – kategorisch ab. „Sie haben möglicherweise erkannt, dass sich die Lage der Natur dort verschlechtert, wenn gar nichts passiert“, sagt Johann Brinkmann, Bauamtsleiter im Uelser Rathaus. Beide Verbände weiter eng mitzunehmen, sei für den künftigen Planungsverlauf „kein Problem“.

Investor und Gemeinde entwickeln jetzt einen städtebaulichen Vertrag

Mit der Änderung des Flächennutzungsplans hat der Rat den Weg für die konkrete Planung freigemacht. In den kommenden Wochen wollen der niederländische Investor Hennie van der Most, der 1999 die Idee für den Bau des Parks hatte, und die Gemeinde Itterbeck einen städtebaulichen Vertrag schließen. Darin soll festgehalten werden, wie die Anlage am westlichen Ortsrand von Itterbeck eines Tages aussehen wird. Auf dieser Basis stellt die Gemeinde Itterbeck dann einen Bebauungsplan auf – letzter Schritt in der Bauleitplanung.

Herbert Koers hofft weiter, mit dem Ferien- und Freizeitpark den Tourismus in der Samtgemeinde anzukurbeln. Auf die Wirtschaft und die Infrastruktur in der Kommune werde sich die Anlage positiv auswirken. Er weist auch auf die Anstrengungen hin, die in den vergangenen Jahren unternommen wurden. So habe man für die erforderlichen Ausgleichsflächen in der Natur mehr als eine Million Euro investiert. Die entstandenen Planungskosten dürften noch höher liegen.

Itterbecks Bürgermeister Lambertus Wanink, der im Samtgemeinderat auch CDU-Fraktionschef ist, sagt: „Dass es so lange dauern würde, haben wir damals glücklicherweise nicht gewusst.“ Er findet auch kritische Worte: Naturschutz sei auf Planungsebene inzwischen „ein bürokratisches Monster“. Er könne „diese Herangehensweise“ nicht verstehen. Lambertus Wanink betont auch, dass mit der Kompensation auf anderen Flächen der Samtgemeinde „ein Mehrwert für Natur und Gesellschaft“ geschaffen werde. Er freue sich zudem, dass Hennie van der Most immer noch Interesse an dem Projekt habe. Zu der Ratssitzung waren drei Mitarbeiter erschienen, um die Diskussion zu verfolgen.

Der Artenschutz habe heute in der Bauleitplanung ein extrem hohes Gewicht, meint der SPD-Fraktionsvorsitzende Dieter Steinecke. Die Entwicklung einer ganzen Region dürfe dadurch aber nicht ausgebremst werden. „Durch sind wir noch nicht, aber ein Stück weiter“, betont er. Friederike Klever von der UWG kritisiert, dass angesichts der vielen Anforderungen kaum noch über das Projekt selbst gesprochen wird. Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen seien zu begrüßen und auch der Heideweiher auf dem Gelände des alten Munitionsdepots sei eine „spannende Sache“. Das Gewässer soll freigelegt und mit einem Schutzraum umrandet werden.

„Angesichts des dramatischen Rückgangs der Artenvielfalt kann man nicht sagen, dass dem Naturschutz zuviel Raum gegeben wird“, findet Geert Vrielmann von der UWG. Er stimme der Änderung des Flächennutzungsplans auch aus einem anderen Grund zu: „Jetzt ist van der Most dran. Jetzt wird sich endlich zeigen, was er vorhat.“